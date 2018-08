Si chiama posizione del gallo. Vi aiuterà a raggiungere facilmente il piacere, ma attenzione a un dettaglio

Volete rendere il sesso con il partner più eccitante? Dovete provare 10 posizioni che vi porteranno a un orgasmo molto intenso. Fare sesso piace a tutti, non a caso viene considerato uno dei piaceri della vita, peccato solo che alcune persone non abbiano abbastanza fantasia, finendo per rendere le loro performance davvero noiose. Tutti quelli che vogliono aggiungere un po’ di pepe tra le lenzuola, però, possono ricorrere a una serie di espedienti che di sicuro faranno salire l’eccitazione alle stelle. Ecco quali sono le esperienze hot che assicurano il raggiungimento del piacere sia a lui che a lei.

1. Doggy style – Il doggy style, meglio conosciuta come pecorina, è la posizione sessuale preferita dagli uomini, nella quale la donna e di spalle, a quattro zampe e con la schiena inarcata mentre lui la prende da dietro. Più sarà profonda la penetrazione, più sarà piacevole il rapporto. E’ necessario dunque essere particolarmente lubrificate, così da permettere al partner di arrivare a stimolare il punto G.

2. Love seat – La posizione del love seat è quella che viene praticata su una sedia quando lui è seduto con la schiena dritta lungo lo schienale, lei sulle sue gambe che gestisce ritmo e movimenti dandosi la spinta con i piedi poggiati sul pavimento. Si ha la possibilità di scambiarsi qualche gesto romantico come dei baci passionali ma anche di tenere sotto controllo la performance, muovendosi in maniera tale da raggiungere con naturalezza il culmine del piacere.

3. Posizione del cucchiaio – Chi non ha mai praticato la posizione a cucchiaio durante il sesso? E’ una delle più gettonate e consiste nello stare sdraiati sullo stesso fianco con lui che penetra la donna da dietro. Si tratta di una pratica molto apprezzata dalle donne visto che possono guidare i movimenti del partner, provando una sensazione di fusione totale. Il segreto per renderla ancora più eccitante? Chiedere al proprio lui di stimolare manualmente il clitoride durante il sesso.

4. Missionario – Chi ha detto che il missionario è una posizione noiosa? In realtà è perfetta per arrivare all’orgasmo con facilità, basta servirsi di una serie di piccoli espedienti. La donna, ad esempio, può mettere cuscino sotto al sedere, così da rendere più profonda ed eccitante la penetrazione. Di sicuro si proveranno delle sensazioni uniche e super piacevoli.

5. Posizione del gallo – Quando si vuole fare sesso con lui sopra, per raggiungere l’orgasmo in modo rapido e intenso l’ideale è la posizione del gallo. La donna deve stare sdraiata sulla schiena con i piedi che spingono contro il petto di lui, che intanto la penetra. Attenzione, però, quando l’uomo è particolarmente dotato, sarebbe meglio evitarla poiché potrebbe risultare dolorosa.

6. Cowgirl – La posizione della cowgirl è quella con la donna seduta sul partner mentre lui è sdraiato ed è una delle preferite degli uomini. Che lo si guardi in viso o che ci si metta di schiena, non importa, per farlo impazzire il segreto è stringere i muscoli vaginali mentre ci si muove. Come se non bastasse, si controlla ritmo e movimenti, favorendo la stimolazione del punto g.

7. Posizione dell’Indra – Questa è una posizione particolarmente amata dalle donne, visto che rimangono sdraiate sulla schiena mentre sollevano il sedere per appoggiare i piedi sulla pancia di lui. Il segreto per farle provare un piacere davvero intenso? Inclinarsi in avanti e penetrarla a fondo.

8. La sospensione – Chi ama fare l’amore da seduti può provare la posizione della sospensione. In cosa consiste? Lui deve mettersi seduto sul bordo del letto con la partner sopra di lui con la schiena inclinata all’indietro, le gambe che spingono contro il suo petto e le mani a terra. All’apparenza sarà tutto un po’ estremo ma, se l’uomo aggiungerà la stimolazione manuale del clitoride, l’orgasmo sarà assicurato in pochissimi minuti.

9. In piedi contro il muro – Gli amanti delle posizioni un tantino più estreme di sicuro ameranno fare sesso in piedi. Per godere al massimo è necessario che lei si metta contro il muro con la coscia sollevata e lui davanti che la penetra. Certo, i meno allenati avvertiranno un po’ di fatica, ma è l’ideale quando si vuole fare qualcosa in maniera rapida e super intensa.

10. 69 invertito – La posizione 69 è quella preferita dagli amanti del sesso orale, visto che permette all’uomo e alla donna di provare piacere in contemporanea. Solitamente la donna è sopra e l’uomo sotto di lei ma si può provare anche la variante invertita, ovvero con lui sopra. In questo modo potrà far arrivare la lingua più in profondità e, allo stesso tempo, lei potrà osare con la stimolazione dei testicoli e dell’ano. Anche se all’inizio si proveranno sensazioni insolite, con il passare dei minuti si proverà un piacere davvero immenso.