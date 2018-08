Si cala nuda dal balcone, il motivo è sorprendente

I fatti risalgono alla notte di domenica e lunedì, quando i carabinieri hanno trovato una donna nuda in mezzo alla strada, rimasta appesa ad alcuni cavi di una palazzina in via delle Calabriea Salerno. In un primo momento i militari avevano pensato a un tentativo di suicidio o a una caduta accidentale, ma una volta ascolta dagli investigatori la verità che è emersa è stata ben diversa. La donna – di nazionalità georgiana – medicato in ospedale per una lesione al capo, per fortuna giudicata guaribile in pochi giorni, ha raccontato una quotidianità fatta di violenze e abusi da parte del compagno.

Il successivo sopralluogo nell’abitazione, ha fatto trovare riscontri del racconto della donna, facendo così scattare le ricerche del cittadino di nazionalità marocchina a cui era legata sentimentalmente. Denunciato per lesioni e violenza privata è stato arrestato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo al culmine di un litigio ha colpito la compagna alla testa con oggetto contundente, impedendole di uscire dall’abitazione e chiudendola all’interno contro la sua volontà. Così, per sfuggire all’uomo violento di cui temeva un altro accesso d’ira, ha deciso di calarsi dalla finestra nonostante fosse senza vestita.