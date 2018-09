SALVINI: “ASIA ARGENTO, BALOTELLI E LERNER? CONTRO DI ME UN TRUST DI CERVELLI”

«Se ci attacca chi sta facendo opposizione ora, siamo a posto: Asia Argento, Corona, c’è un trust di cervelli contro di noi». Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Conselve. «Hanno fatto una interrogazione su La prova del cuoco. Se è così, governiamo per 30 anni», ha aggiunto il vicepremier. «Lerner, Asia Argento, Michele Santoro, Balotelli e un abbraccio particolare a Saviano che ogni mattina che si alza ha l’angoscia di Salvini. Con una foto di quell’altro fenomeno di Oliviero Toscani abbiamo chiuso il Pantheon dell’opposizione». Molti gli argomenti toccati.

Ponte di Genova. «Io non cerco vendetta ma giustizia». ha specificato Salvini. «Se hai 43 morti sulla coscienza voglio vedere qualcuno in galera, qualcuno deve pagare, non può finire all’italiana, tutti colpevoli nessun colpevole».

I rapporti con il M5S. «Faremo degli errori, chi fa sbaglia, ma ho trovato negli alleati di governo persone serie e voglia di cambiare. Sono contento di aver dato vita a questo governo, con Di Maio sto lavorando bene, quel che è giusto è giusto», le parole di Salvini. «Su qualche idea abbiamo posizioni diverse, qualcuno in Veneto nel M5s dice che la Pedemontana va fermata o rivista e io sono per andare avanti. C’è chi dice che si è felici se si decresce ma io preferisco andare avanti. Ma sono contento di aver dato vita a questo governo».

L’inchiesta sul sequestro di persona. «Non vedo l’ora di essere interrogato: sarò il primo indagato pronto ad ammettere tutte le sue colpe, mi costituisco. Se mi chiederanno, ma lei ha tenuto gli immigrati su quella barca perché voleva che l’Europa alzasse il sedere? Sì, e lo rifarei e se arriverà un altro barcone lo rifarò, mi pagano per difendere i confini del Paese. Arrestatemi».

L'ipocrisia della Francia. «Macron dovrebbe occuparsi dei francesi, perché i dati dicono che è al minimo storico. Non penso che attaccare Salvini gli porti questo grande consenso», ha attaccato il vicepremier. «La polemica è finita, se poi tutti i giorni Macron vuole andare avanti a insultarmi posso suggerirgli di essere più umano ai confini con l'Italia». Salvini ha anche replicato alle affermazioni del presidente francese («un ponte crolla? È colpa dell'Europa») sul ponte Morandi: «Il ponte, purtroppo, è crollato perché qualcuno non ha fatto quello che doveva e non ha speso i soldi che doveva. Non è colpa né di Salvini né di Macron».