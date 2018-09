Picchiata dal marito e violentata dal cognato L’orribile storia

Una storia di maltrattamenti e violenze in famiglia, che andava avanti da circa otto anni, è stata scoperta dai carabinieri a San Giuseppe Vesuviano, comune alle pendici del vulcano in provincia di Napoli. Vittima delle violenze di due fratelli di 40 e 39 anni una donna di 36, moglie del più grande. La 36enne, dopo aver subito per anni percosse e insulti dal marito, alla presenza anche delle tre figlie minorenni, ha trovato il coraggio di denunciarlo. Dalle indagini dei militari dell’Arma è emersa una storia terribile, che andava avanti dal 2010. Oltre alle botte e alle violenze verbali subite dal marito in maniera continuativa, anche alla presenza dei figli della coppia, è infatti emerso che nel 2016 il cognato aveva costretto la donna a un rapporto sessuale non consensuale. Per i due fratelli, originari del Bangladesh, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nola ha disposto la custodia cautelare in carcere. I due si trovano adesso a Poggioreale: il marito è accusato di maltrattamenti in famiglia, mentre il cognato deve rispondere anche di violenza sessuale.