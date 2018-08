Milan – Roma streaming gratis Live Tv

Con un paio di modifiche Gattuso si augura di ren­dere più stabile l’impal­catura della squadra. La strut­tura cambierà alla base, cioè in difesa. Il primo avvicendamen­to, annunciato, sarà nell’asse portante dell’undici: toccherà a Caldara, al centro della dife­sa, rilevare Musacchio. L’in­gresso da titolare della catte­dra era previsto dopo il periodo d’apprendistato: Rino si aspet­tava che Mattia ripassasse e si esercitasse di nuovo nei movi­menti della difesa a quattro.

Nell’Atalanta di Gasperini Cal­dara si era ultimamente espres­so nella linea a tre: un’unità che contiene un numero molto più elevato di differenze. Com­pletato il percorso di inseri­mento a Milanello, il nuovo ac­quisto è pronto per presentarsi da titolare a San Siro contro la Roma: la fisicità e le ottime do­ti in marcatura, le ultime stu­diate alla perfezione con il ma­estro Gasp, saranno utilissime contro Dzeko. Non è tutto per­ché, oltre che in mezzo, la dife­sa potrebbe cambiare anche di lato ed esattamente sul versan­te di destra. ANapoli Calabriaè finito nel tabellino marcatori, un premio alla sua proiezione offensiva: un diagonale che certamente è stato apprezzato ma che non era tra le priorità da assolvere. In difesa, vicever­sa, Davide è stato meno prezio­so: non può bastare una partita opposto a Insigne, imprendibi­le per molti, a invertire le ge­rarchie della fascia ma per una serata almeno potrebbe finire così. Calabria in panchina e Abate in campo: è ciò su cui ri­flette Gattuso che ieri ha pro­vato il più «anziano» dei terzini nella squadra da far giocare ve­nerdì. Una scelta in controten­ denza con le ultime statisti­che, che facevano del Milan uno dei gruppi più giovani del torneo: ma la prima ca­salinga è già una partita da non sbagliare, motivo per cui l’allenatore potrebbe af­fidarsi all’esperienza.

MEDIANA II centrocampo è l’unico reparto che non do­vrebbe subire variazioni: sa­rà confermato Biglia in re­gia con Kessie e Bonaventu­ra interni. Bakayoko è tor­nato tra i banchi di scuola: Gattuso ha spiegato che Ti- mù «deve ancora assimilare il nostro concetto di media­na». Cambia infine l’attacco dove Calhanoglu esordirà nella zona sinistra di com­petenza: confermato Suso e confermatissimo Higauin. Da rivedere sono semmai i rifornimenti che poi Gonza­lo dovrà sparare in porta. Ancora Rino: «Sono soddi­sfatto dalla sua prestazione a Napoli, potevamo servirlo meglio ma i due gol non so­no un caso, sono anche frut­to dei suoi movimenti che lasciano liberi i centrocam­pisti». Per vedere se la squa­dra ha imparato la lezione San Siro si riempie: ieri il club ha comunicato che – per contenere tutti i tifosi che intendono esserci – è stato aperto anche il terzo anello rosso.

Venerdì 31 agosto 2018 alle ore 20,30 Milan e Roma si sfideranno per la terza giornata del campionato di Serie A 2018 2019. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Milan Roma • Milan Roma dove vederla

Dove vedere Milan Roma in tv

La gara Milan Roma sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

Dove vederla in streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

