Maxi tamponamento in galleria: Coinvolte 14 persone, anche bimbi

Maxi tamponamento a catena questa mattina sull’autostrada del Brennero, in Alto Adige. Il bilancio per fortuna parla solo di feriti, nessuno in modo grave, e nessuna vittima. Quattro macchine sono rimaste coinvolte nel tamponamento a catena, verso le ore 8, in una galleria a nord di Bolzano. A bordo si trovavano complessivamente 14 persone, anche bambini. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, la Croce bianca con più ambulanze e i vigili del fuoco. I feriti lievi sono stati portati all’ospedale di Bressanone per dei controlli. Durante l’intervento si sono formate lunghe code. Oggi, a causa del controesodo per la fine delle vacanze estive per molti turisti, il traffico è molto intenso in A22. Si sono creati almeno 8 km di coda, e altri 4 all’altezza di Vipiteno.

Controesodo: sabato da bollino nero

Oggi, sabato 1 settembre, è una giornata da bollino nero su tutta la rete autostradale e soprattutto ai valichi e agli imbarchi. Transiti elevati molto in A4 in direzione Trieste fin dal mattino e possibili incolonnamenti ai caselli balneari. In direzione Venezia, al mattino e nel pomeriggio, il traffico sarà critico con possibili lunghe code in entrata alla barriera di Trieste Lisert. Non sono previsti divieti di transito per i mezzi pesanti. Sulla A57, direzione Trieste, il traffico sarà intenso al mattino, con meno transiti nel pomeriggio. Nella direzione opposta il traffico sarà sostenuto dal pomeriggio.

Traffico intenso anche sull’autostrada che da Milano porta in Romagna. Sono infatti 6 i km di coda in direzione Napoli sull’A1, all’altezza di Fidenza, per via di un incidente. 4 invece i km in direzione Modena a Carpi, mentre a Bologna la situazione è nella norma, con rallentamenti ma senza eccessivi disagi. Le ultime situazioni di criticità si verificano sull’A14 nelle Marche e in Abruzzo: tre chilometri di coda in direzione sud all’altezza di Porto San Giorgio per un incidente, mentre sono due i km di coda all’altezza di Pedaso, sempre in direzione Taranto, anche in questo caso per incidente.