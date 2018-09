Lidl apre alla cannabis: marijuana in vendita nei supermercati

Dopo anni di attesa e studio del mercato, anche il colosso della grande distribuzione Lidl ha deciso di aprire alla cannabis nei suoi supermercati mettendo in vendita marijuana tra gli scaffali insieme agli altri prodotti. Nulla di illegale, però, perché la novità riguarderà solo i negozi svizzeri. Nel Paese infatti l’uso della marijuana è legale dal 2011 con la legge che stabilisce che il tetraidrocannabinolo (THC), la sostanza chimica psicoattiva della pianta può arrivare fino all’1 per cento. Fino ad oggi però era un mercato ristretto e circoscritto a negozi specializzati dove il prodotto viene venduto insieme ai tradizionali prodotti del tabacco.

Con l’entrata in scena di Lidl, che è diventata quindi la prima grande catena a mettere a disposizione la marijuana nei suoi negozi, ora però la cannabis sbarca anche nei supermercati dove però sarà venduta non come una valida alternativa al tabacco ma come un prodotto ad effetto rilassante e anti-infiammatorio. La marijuana sarà in vendita in confezioni minime da tre grammi ciascuna e con un prezzo che si aggira sui 17 euro per quella composta da fiori coltivati ​​in serra e in confezioni da 1,5 g per le altre specialità al costo però di 15 euro. Come spiega un comunicato della stessa azienda che annuncia l’iniziativa, il fornitore sarà l’azienda The Botanicals, con sede a Thurgau, nel nord-est della Svizzera che coltiva le piante di cannabis al chiuso, in serre semi-automatizzate e strutture interne appositamente progettate. “Il produttore si affida a un’agricoltura sostenibile e si astiene interamente dall’aggiunta di sostanze chimiche, sintetiche o geneticamente modificate”, conclude la nota.