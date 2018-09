La giovane mamma che lava la sua bimba con la candeggina: Ecco perché lo faccio

“Quando lo racconto agli altri rimangono spesso inorriditi ma aggiungere la candeggina all’acqua del bagnetto per mia figlia è l’unica cosa per tenere lontane le infezioni e sbarazzarsi dei batteri” così una giovane mamma statunitense di 23 anni, Raven Ford, ha raccontato la sua pratica di lavare la sua piccola di pochi mesi con la candeggina a giorni alterni. La bimba infatti soffre dalla nascita di una rara malattia autoimmune chiamata ittiosi lamellare, il che significa che la sua pelle si ispessisce e cambia ogni quindi giorni. Poiché la sua pelle è così sensibile, Amelia non può essere lavata col normale sapone, quindi i medici hanno consigliato a Raven di aggiungere la candeggina all’acqua del bagnetto per tenere lontane le infezioni.

“È una pratica controversa e non tutti sono d’accordo ma mi è stato raccomandato dai dermatologi ed è l’unico modo per uccidere i batteri. Se non lo facciamo, lei può essere vittima di infezioni quando cambia pelle con conseguenze anche gravi” ha raccontato la 23ene originaria dello stato del Wisconsin. La bimba quindi viene lavata aggiungendo un paio di cucchiai di candeggina. La mamma ha raccontato che lei e il marito hanno capito subito che qualcosa non andava quando la piccola è nata. ” “Sembrava una bambola di plastica, aveva questo accumulo di pelle molto spessa, che sembrava molto tesa e lucida” ha rivelato la 23enne, aggiungendo: “Non riusciva a chiudere bocca o occhi, quindi i medici non erano sicuri in un primo momento se avesse le palpebre, e le mani e i piedi erano ridotti in maniera tale che non c’erano impronte visibili. Per i primi 10 giorni della vita di Amelia, è rimasta in ospedale – durante il quale la sua pelle indurita ha cominciato a spezzarsi e sanguinare. Ora, Raven gestisce i sintomi di Amelia bagnandola due volte al giorno, e mantenendo la sua pelle costantemente idratata con creme apposite. “Dobbiamo fare così e prenderci cura di Amelia giorno per giorno ma siamo fiduciosi” ha concluso la giovane mamma.