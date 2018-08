Il camionista si era appartato con addosso tacchi a spillo, minigonna e una parrucca. Ma non è tutto. Ecco cosa è accaduto durante il rapporto sessuale

Un camionista 40enne, travestito da donna, si sarebbe appartato nei pressi del parco Manin di Montebelluna (nel Trevigiano), per fare sesso con un altro uomo. Un marocchino 27enne lo ha sorpreso nel cuore della notte, derubandolo della borsetta con all’interno uno smartphone e i soldi. La storia è raccontata dalla Tribuna di Treviso. I fatti sono avvenuti lo scorso 11 agosto quando all’una di notte l’autotrasportatore originario del Bellunese stava consumando un rapporto sessuale, con addosso tacchi a spillo, minigonna e una folta parrucca rossa, con un connazionale del presunto ladro.

Tramite l’intermediazione del marocchino con il quale si è intrattenuto, il camionista sarebbe poi riuscito a riavere la borsetta, tranne il cellulare, per il quale il ladro richiedeva la somma di 200 euro. La vittima ha acconsentito di cedere al ricatto e si è avviata verso il bancomat in compagnia dell’amante. A questo punto entrano in gioco i carabinieri. I militari dell’Arma hanno notato solo per caso la strana coppia, insospettiti proprio dal travestimento del camionista bellunese.

Fermata, la vittima è stata quindi costretta, non senza qualche imbarazzo, a spiegare ai carabinieri cosa fosse accaduto, formalizzando la denuncia per quanto avvenuto poco prima. Grazie alla segnalazione e al racconto del testimone, i carabinieri sono arrivati a R.I., marocchino 27enne denunciato in stato di libertà per il reato di furto ed estorsione.