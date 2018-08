I quattro calciatori sono rimasti feriti. La scoperta dopo lo schianto. Ecco cosa “nascondevano”

Paura per quattro calciatori ventenni dell’Alma Fano, squadra che milita in LegaPro. L’incidente si è verificato all’alba della mattina di ieri, lunedì 27 agosto, a Riccione. I quattro sportivi non si sono fermarti all’alt intimatogli dai carabinieri e, dopo essere scappati ad una velocità di circa 130 chilometri orari, si sono schiantati contro un muro con ringhiera metallica. L’impatto è stato talmente violento che la vettura, un’audi A2, si è completamente accartocciata su se stessa, ma per fortuna nessuno dei giovani coinvolti ha riportato ferite serie. Sono tutti fuori pericolo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i quattro, dopo aver ignorato l’ordine dei militari di fermarsi, hanno proseguito a velocità sostenuta in viale Ceccarini, in direzione centro, senza conoscere la strada. Una volta arrivati all’incrocio con viale Dei Mille, il conducente ha spinto sul freno aggrappandosi al volante, ma era troppo tardi.

L’Audi A2 si è schiantata contro il muro con ringhiera che divide la sede stradale dalla corsia del Trc, e che è stata divelta finendo per inclinarsi. Per fortuna, al momento dell’incidente, la strada, in genere molto trafficata, era ancora libera. Una volta prestati i primi soccorsi e sentiti i ragazzi, i carabinieri hanno potuto comprendere il motivo della fuga all’alt e della corsa lungo il viale fino allo schianto: chi guidava era senza patente e non voleva farsi beccare dai militari durante il controllo.