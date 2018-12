Mamma molestata davanti al figlio sulla metro di Milano: arrestato un maniaco con precedenti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un caso di molestie sessuali sulla metro di Milano.La cattiveria delle persone non ha limiti e si può arrivare anche ad approfittare della preoccupazione di una madre per le condizioni del figlio per alleggerirla dei suoi averi. L’episodio in questione è avvenuto all’interno dell’ospedale Sacco di Milano nel pomeriggio di ieri, martedì 18 dicembre. Una donna di 53 anni aveva accompagnato il figlio minorenne nel reparto di Pediatria del nosocomio milanese per una visita medica. Una volta giunta in reparto ha messo i propri effetti personali in un armadietto ma, forse distratta dall’esito della visita medica del figlio, si è dimenticata di chiudere l’anta dell’armadietto lasciando le chiavi infilate. Poi ha accompagnato il ragazzo dal medico.

La dona ha denunciato il furto alla polizia

Quando i due sono tornati dall’armadietto della signora era sparita la borsa, contenente tra le altre cose il portafogli con poche decine di euro all’interno. Alla donna non è così rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto alla polizia, nella speranza che gli agenti riescano a rintracciare la persona che ha approfittato in maniera bieca della disattenzione della donna per derubarla. L’episodio di oggi ricorda quanto avvenuto alcuni giorni fa nel reparto di Pediatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, quando ignoti avevano rubato alcuni giochi della Playstation usati dai bambini ricoverati per svagarsi: in quella circostanza era poi scattata una gara di solidarietà per ricomprare tutti i giochi rubati.