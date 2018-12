I 6 trucchi per far godere un uomo a letto

0 Condivisioni Facebook Twitter

A quale donna non è mai capitato di incontrare un nuovo partner e di volerlo sorprendere tra le lenzuola? E’ inutile negarlo, fare una bella impressione quando si finisce a letto con qualcuno è fondamentale per far sì che quella reazione continui e, anche quando si ha una certa esperienza, è normale avere ancora qualche dubbio quando si parla di sesso. Ecco dunque quali sono i trucchi per farlo impazzire durante una performance intima e per permettergli raggiungere un orgasmo intenso e indimenticabile.

1. Indossare lingerie sexy – Anche se spesso si ha l’idea che gli uomini non guardino nemmeno la biancheria intima perché vogliono passare subito al sodo, la verità è ben diversa. Indossare un completino intimo con trasparenze e dettagli sensuali è fondamentale per rendere il sesso più stuzzicante. Il segreto per far salire la temperatura alle stelle? Improvvisare uno spogliarello, togliendo uno strato alla volta e magari giocando con panna e cibi afrodisiaci.

2. Dare importanza ai preliminari – I preliminari sono importantissimi per scaldare l’atmosfera in camera da letto, soprattutto quando si parla dei maschietti. Per farli impazzire è necessario dedicarsi completamente a loro prima di arrivare al rapporto vero e proprio: tra frasi spinte sussurrate all’orecchio, sesso orale, baci, carezze, massaggi sexy, la loro eccitazione arriverà alle stelle.

3. Toccarlo nel modo giusto – Anche se a un uomo piacerebbe arrivare subito al sodo, sarebbe meglio cominciare a provocarlo per farlo eccitare. Meglio, dunque, non toccargli il pene fin dal primo momento ma far scorrere le dita intorno a fianchi, pancia, bacino, petto, magati baciandolo in modo appassionato, mordicchiandogli orecchie e collo e stimolando le sue zone erogene. Per farlo impazzire, inoltre, sarebbe bene farsi guadare mentre lo si tocca o, meglio, mentre ci si masturba.

4. Praticare del sesso orale perfetto – E’ inutile negarlo, il sesso orale è la pratica che gli uomini preferiscono ed è dunque necessario fare tutto in modo impeccabile per farli godere il più possibile. L’ideale è iniziare a baciargli i fianchi, scendendo piano fino al pene e cominciando a scorrere la lingua sull’asta dall’alto vero il basso con dei movimenti circolari. Solo a quel punto si dovrà cominciare a succhiarlo e leccarlo. Tutte quelle che non vogliono rinunciare alla comodità in un momento simile farebbero bene a puntare su delle posizioni in particolare che permettono di divertirsi senza stancarsi in modo eccessivo.

5. Provare posizioni “acrobatiche” – Una volta finiti i preliminari, arriva il momento di dedicarsi al sesso vero e proprio. Quelle che vogliono sorprendere il partner con l loro audacia farebbero bene a puntare su qualche posizione “acrobatica”. Bisogna dire addio al missionario e puntare tutto su pecorina, amazzone o con la posizione dell’incudine, ovvero con lui sopra con le gambe della donna sulle spalle.

6. Proporgli l’uso di un sex toys – Anche se sembrerà un’idea davvero troppo audace, proporre al proprio uomo di usare dei sex toys durante il sesso potrebbe rivelarsi incredibilmente eccitante. I maschietti amano le donne che prendono l’iniziativa tra le lenzuola e sono aperti a ogni tipo di nuova esperienza, soprattutto quando queste ultime stimolano il loro orgasmo.