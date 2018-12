Chiude il fratellino in lavatrice, bimbo di 3 anni muore soffocato: stavano giocando

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di tre anni è morto dopo che il fratello maggiore “lo ha chiuso dentro” una lavatrice mentre i suoi genitori stavano dormendo. La coppia si è alzata nel cuore della notte per scoprire che il piccolo non era accanto a loro, prima di trovare il suo corpicino senza vita nell’elettrodomestico. I fatti sono avvenuti a Gubkinskij, una città russa di appena 23.000 abitanti che si trova sulla riva del fiume Pyakapur.

Come riportato dal DailyMail, il piccolo sarebbe morto per asfissia. Il Comitato della Direzione Investigativa della Russia del Circondario autonomo Jamalo-Nenec ha riferito che un’ambulanza è stata chiamata sul posto e che le autorità hanno aperto un’indagine sulla tragedia. Secondo il Daily Mail, il bimbo è stato indotto ad alzarsi dal lettino dal fratello maggiore che “voleva giocare”. Ad un certo punto il fratello – di cui non è stata rivelata l’età, né tantomeno il sesso – ha chiuso il bambino di tre anni all’interno della lavatrice. Parlando dell’incidente, la funzionaria della polizia locale Elena Demyanova ha detto che gli investigatori “hanno stabilito che la coppia ho trovato il figlio piccolo quando si è svegliata” e che “secondo i genitori, hanno era nella lavatrice “. Nonostante sia stato accertato che la causa del decesso è attribuibile all’asfissia, ulteriori indagini sono attualmente in corso.

La tragedia non è la prima di questo tipo in Russia. Un incidente simile è avvenuto il 4 dicembre nella città di Yelizovo, nella regione del Kamchatka: un bambino di nove anni era entrato in una lavatrice e aveva chiuso la porta dall’interno, dopo di che non era riuscito a uscire ed è morto soffocato. Il Daily Mail riferisce che in quell’occasione il ragazzino è stato trovato con segni sul gomito e sulla schiena, il che indicava che aveva disperatamente cercato di fuggire dalla lavatrice prima di perdere i sensi. A fare la drammatica scoperta è stata poi sua madre dopo essere tornata dal lavoro. Il bimbo è stato dichiarato morto all’arrivo di un’ambulanza.