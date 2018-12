Le 6 domande che ogni donna si pone sulla sua vita intima

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il sesso è uno dei piaceri della vita ma non sempre si riesce ad affrontare un rapporto con lucidità e la cosa finisce per rovinare tutto. Che si tratti di una storia seria o solo di un’avventura, non importa, esistono alcuni interrogativi che riguardano la propria vita intima che tutti si pongono ma a cui nessuno riesce a dare una risposta. L’esperta di sesso Tracey Cox ha tentato di soddisfare le curiosità più comuni del sesso femminile: ecco quali sono i dilemmi che le attanagliano quando finiscono tra le lenzuola con il partner.

1. Dovrei lasciare il partner se non riesce a farmi raggiungere l’orgasmo? – Per le donne raggiungere l’orgasmo non è così semplice come si potrebbe pensare, è necessario sentirsi coinvolte anche a livello emotivo oltre che fisico. Ad alcune, però, capita di non arrivare mai al piacere anche quando stanno insieme da un po’ con un nuovo partner. La cosa che si chiedono è: dovrei lasciarlo? In casi come questi è necessario capire se l’uomo che si ha di fronte fa realmente qualcosa per far godere la compagna o meno. Alcune volte, infatti, deve essere lei a “indirizzarlo”, facendogli capire qual è il metodo giusto per farla arrivare al massimo dell’eccitazione.

2. E’ peggio fare del sesso noioso o non farlo affatto? – Quando tra le lenzuola il rapporto è davvero noioso, la relazione potrebbe diventare davvero pesante, tanto che qualcuno pur di non subire una “tortura” simile preferisce prendersi una pausa momentanea dall’attività intima. In casi come questi l’astinenza può far bene, visto che riesce a far riscoprire le gioie e la passione del sesso. L’importante è non farlo per almeno 30 giorni e, nel caso in cui non dovesse funzionare, rivolgersi a un terapeuta esperto.

3. Devo praticare sesso orale al mio partner? – Anche se il sesso orale è una pratica intima ormai diffusa, sono ancora molti coloro che la vedono come un tabù e che si rifiutano di farlo. In realtà è un’esperienza importantissima per la coppia poiché non solo si rende il rapporto più intimo e profondo, ma facilita il raggiungimento dell’orgasmo. Anche se all’apparenza potrebbe sembrare “disgustoso”, si rivelerà davvero eccitante.

4. Un tradimento potrebbe salvare la mia vita sessuale? – Sono molti quelli che credono che dopo anni di matrimonio o di fidanzamento si possa riaccendere la passione con il partner tradendolo. La verità è che questa soluzione estrema non fa altro che rovinare definitivamente il rapporto, facendo perdere all’altro la fiducia e la voglia di andare avanti. Inutile, dunque, prendersi in giro: quando ci si concede una scappatella, sarebbe meglio mettere fine alla relazione “ufficiale” perché non riuscirà ad andare avanti come prima.

5. Fare sesso con l’ex è tradimento anche quando si è appena cominciata una nuova storia? – Il tradimento è sempre un tradimento, anche quando si sta insieme da poco o quando si ritorna nel letto del proprio ex. Essere infedeli all’inizio della storia farà provare dei sentimenti contrastanti e probabilmente impedirà a quella relazione di decollare. Perché tornare dall’ex se già si sa che non si arriverà a nulla al di là dell’orgasmo?

6. Come posso suggerire un rapporto a tre al mio partner? – Il sesso a tre è una delle fantasie erotiche che quasi tutti sognano di sperimentare nella loro vita ma non è semplice trovare le parole giuste per proporlo al partner senza sembrare troppo audace. L’ideale sarebbe far finta di leggere qualche articolo online e intavolare il discorso con il compagno, così da tastare il terreno e capire cosa ne pensa. In questo modo si eviteranno degli inutili imbarazzi.