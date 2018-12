Il padre di Belen va fuori di testa e lancia oggetti dal balcone di casa

0 Condivisioni Facebook Twitter

Subito le prime segnalazione al 112 da parte di persone spaventate da questo atteggiamento. La polizia e l’ambulanza intervenuti sono entrati in casa, dove, per fortuna non ha trovato nessun ferito, ma solo il padre di Belen in uno stato di ‘fortissima alterazione’.

L’uomo, che in passato, prima di venire in Italia insieme a tutta la famiglia, era un pastore anglicano è stato subito portato in ospedale e tranquillizzato da i paramedici. Nessuna denuncia a suo carico per la totale assenza di reati ma di sicuro tanto spavento e un forte imbarazzo da parte della famiglia a giustificare un atteggiamento così insolito.

Già da mesi però si rincorrevano alcune notizie che volevano il papà di Belen separato dalla mamma. Su Instagram nessuna foto di loro due insieme, ma tutto questo era stato seccamente smentito sia dalla showgirl che da sua sorella Cecilia che avevano soltanto detto che per motivi di lavoro il padre era tornato in Argentina per qualche mese.

Evidentemente le cose non stanno proprio in questo modo e qualcosa deve essere sicuramente successo visto che da sempre Gustavo Rodriguez è un uomo di grande rispettabilità sempre vicino e affezionato alle figlie a cui ha dato, così come la mamma di Belen, supporto e aiuto.

Non deve certo essere semplice ora per la famiglia, sempre al centro del gossip a volte anche forzatamente, riuscire a spiegare l’accaduto che fino ad ora è stato mantenuto nel più stretto riserbo. Certo è che non è di sicuro facile vivere ogni giorno con la pressione dei media anche se per il certo tipo di lavoro e per il successo questo è lo scotto da pagare. E Belen lo sa bene.