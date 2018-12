12 cose che molti uomini fanno a letto ma che le donne detestano. Se accade l’ottava molte donne non vogliono più fare l’amore

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sebbene non ci siano dubbi sul fatto che le donne abbiano corpi e desideri diversi, ci sono alcuni fattori che molto più semplicemente nessuna donna accetterà a letto. In particolare abbiamo raccolto 12 cose che gli uomini fanno a letto e che le donne odiano. Quello che in realtà le donne vogliono è di sentirsi libere, ricevere piacere ma anche che la persona con cui stanno facendo l’amore sia consapevole di quello che sta facendo. Non vogliono essere ossessionate e tantomeno controllate su ogni loro mossa. Ecco le 12 cose che tutte le donne odiano:

1. L’uomo che s’improvvisa DJ – Gli uomini tendono a strofinare il clit0ride come fossero DJ, è una cosa che le donne odiano soprattutto se non sono eccitate.

2. L’uom che non mette passione – Non vogliono che l’uomo si dimentichi che ha a che fare con una donna e che sia scambiata solo per un robot. Vogliono sensibilità e passione.

3. Alfabeto lì sotto – Gli uomini per toccare una donna spesso si immagino di disegnare le lettere dell’alfabeto; è straziante e noioso ma soprattutto uno sfregamento eccessivo fa innervosire la donna

4. Chiedere continuamente – Non è sbagliato che un uomo si interessi a come sta andando o se deve cambiar qualcosa, ma l’eccessiva insicurezza fa spazientire le donne e gli fa morire l’ormone.

5. Quando vuole giocare senza chiedere – Un eccesso di passione non è sempre ben visto dalle donne, soprattutto se l’uomo non chiede il permesso di andare oltre.

6. Costringere la donna a scendere lì sotto – Chiedere eccessivamente alla donna di scendere lì sotto è una cosa estenuante, deve venire da lei!

7. Farlo senza protezione – Molti uomini credono di passare estremamente virili se non usano la protezione, in realtà è l’esatto contrario. Stai sempre attente alla tua salute.

8. Non riescono a rimanere eccitati – Molti uomini perdono subito l’erezi0ne, però donne siate pazienti.. non è colpa loro molte volte e non pensate che siete voi a non piacergli. È solo madre e natura!

9. Chiedere quanto manca – Gli uomini che chiedono alla donna quando sta per raggiungere all’0rgasmo sono assolutamente da evitare!

10. Saltare i preliminari – Uomini.. per le donne sono importanti. Non andate dritti al sodo

11. Forte e veloce – Gli uomini spesso si fanno prendere dal momento e corrono e spingono troppo forte

12 Pensare che non piace – Gli uomini che pensano che non piace alle donne solo perché non raggiungono l’0rgasmo non hanno ancora capito nulla della vita.