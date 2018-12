“Papà ti prego”. Ma Andrea non si riprende, muore sotto gli occhi del figlio in lacrime

Un malore, la moglie Morena che è la prima a intervenire e chiamare i soccorsi. Andre sta male, è cianotico il respiro scomparso di colpo e inizia, sotto gli occhi del figliolo di 12 anni che urla, piange e si dispera. La moglie si accorge subito che non è un malore qualsiasi. Ha iniziato subito il massaggio cardiaco mentre il personale del campeggio avvisava il 118. Ma nemmeno i tentativi di rianimazione degli operatori sanitari sono serviti: i paramedici si sono arresi dopo circa mezz’ora, quando non è rimasto altro che stilare il referto di morte naturale in seguito ad arresto cardiaco. A tradire Andrea Canziani, 46 anni, impiegato, residente a Trivignano, è stato il cuore. Quel cuore tanto generoso che si è fermato una domenica sera di quasi estate, al termine di una bella giornata al mare sulla spiaggia di Caorle, insieme alla sua amata Morena e all’adorato figlioletto di 12 anni. Giornata tragica anche sulle spiagge del Salento dove due uomini hanno perso la vita a distanza di piche ore l’uno dall’altro.

L’ultima vittima in ordine di tempo nel primo pomeriggio. È accaduto intorno alle 15 nella marina di Mancaversa. Un uomo, un 70enne foggiano da anni residente in Belgio, Antonio Libertini, è stato probabilmente ucciso da un infarto mentre faceva il bagno. Vano ogni tentativo di rianimarlo dopo che era stato riportato a riva da alcuni bagnanti che lo hanno notato in difficoltà e che hanno assistito impotenti alla sua morte. Con lui c’era la moglie. Sul posto 118 e carabinieri.

Muore in spiaggia sotto gli occhi dei bagnanti a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. La vittima è un 71enne di Terlizzi, Giuseppe Piacenza, stroncato in mattinata mentre si trovava in un tratto di spiaggia libera in località “Sottovento”, al confine tra Porto Cesareo e Torre Lapillo. Tutto è accaduto attorno alle 10, quando una donna ha notato il 71enne in difficoltà sul bagnasciuga ed ha richiesto l’intervento di un’ambulanza. Soccorso dagli altri bagnanti, l’uomo però è deceduto poco dopo.



Vani si sono rivelati i tentativi del 118. Sul posto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto. Un’estate tragica. Un copione che si ripete tutti gli anni e per il quale non sembra esserci soluzione.