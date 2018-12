“Mammina, ti prego…”. Uccide la figlia in modo atroce. Amelia aveva 4 anni

Una storia agghiacciante, i cui particolari choc sono emersi nel corso del processo a carico di Carly Ann Harris, la donna accusata di aver ucciso la figlia affogandola nella vasca da bagno e di aver poi bruciato il suo corpicino su un tavolo del giardino della loro casa, nel sud del Galles. I fatti risalgono alla sera dell’8 giugno scorso. Amelia Brooke Harris è morta in modo atroce, aveva solo 4 anni.

Stando alla ricostruzione fatta in tribunale, un vicino ha raccontato che intorno alle 21,15 ha sentito le urla di quella che sembrava una ragazzina: “Mammina, mammina, ti prego…”, avrebbe gridato. Poi, circa 45 minuti dopo, la madre, 38 anni, sarebbe uscita dalla sua abitazione, esclamando: “Amelia è andata in Paradiso. Non andate sul retro, è andata in paradiso”, hanno riferito i procuratori in aula. Un testimone avrebbe poi visto una “gamba nera carbonizzata” sul tavolino da caffè nella proprietà della donna.

Arrivata sul posto, la polizia ha arrestato la giovane mamma che, al momento del fermo, avrebbe detto di sentirsi “un mostro” e, sempre secondo quanto trapelato, “Merito di morire. Che cosa ho fatto? La mia bambina… Gli angeli hanno detto che doveva essere fatto”. Ancora, come riferito dai poliziotti in tribunale, la 38enne avrebbe poi aggiunto: “Arrestami, va tutto bene”. E successivamente, quando le sono state chieste spiegazioni, “Gesù mi ha detto di farlo”.

La Harris ha detto di aver avuto “visioni di angeli”, cosa che l’avrebbe portata a credere di dover sacrificare sua figlia per dimostrare la sua fede. All’udienza preliminare, ad agosto scorso, la 38enne ha però negato l’accusa di omicidio. Ma durante l’apertura del processo, di fronte alla Corte di Newport, i giurati hanno stabilito che ha “deliberatamente” affogato Amelia nel bagno.

Poi la donna ha portato il corpo della figlia al piano di sotto, l’ha messo su un tavolino da caffè che sul retro e gli ha dato fuoco. Secondo la corte, Carlyn Ann avrebbe parlato della piccola Amelia come di “un angelo caduto” e che avrebbe dovuto essere “lavata a freddo e bruciata”. Accusa e difesa sono concordi nel considerare la 38enne affetta da disturbi mentali, riporta il quotidiano Il Mattino.