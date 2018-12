Madre fa sesso con il figlio 25enne, ma l’orrore non finisce: la devastante scoperta sul ragazzo

Posted in

Una donna americana di 44 anni è stata arrestata dopo aver fatto sesso col figlio. Melissa ‘Missy’ Kitchens, originaria della North Carolina, è stato accusata di incesto insieme al figlio, Shaun Thomas Pfeiffer, 25 anni, che la stessa donna aveva definito “prestante” in alcuni post su Facebook. Madre e figlio sono stati arrestati ad un giorno di distanza, lo scorso 7 settembre. La polizia nei documenti sostiene che la Kitchens avrebbe avuto rapporti sessuali con Pfeiffer nel mese di agosto, tuttavia non è chiaro come queste accuse siano venute alla luce. Il 25enne deve rispondere anche dell’accusa di molestie sessuali nei confronti di un minore.

Secondo i rapporti della polizia, Pfeiffer vive in una casa con la moglie Shannon e sua madre ad Asheville, North Carolina. I media americani, evidenziano che la donna avrebbe scritto su Facebook, commentando una foto di suo figlio, “non riesco a credere quanto sei bello e prestante”. In un post che lascerebbe intendere dei problemi familiari, ha scritto: “Sto solo cercando di risollevare il mio umore —- Le cose sono molto stressante, io ti voglio bene e rispetto qualsiasi tua decisione — a patto che tu sia felice e stia al sicuro ……… mi manchi e avrei voluto passare più tempo con te —- andrà tutto bene”. Pfeiffer è rinchiuso nel carcere di Buncombe County. La sua cauzione è stata fissata a 70.500 $. Quella della madre a $30,000. Dovrebbero apparire in tribunale a fine settembre.