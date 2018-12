Elisa, bimba romana di 4 anni, è malata. Il papà chiede aiuto: «Passerà il secondo Natale in ospedale Bambin Gesù»

Da due anni la piccola Elisa è ricoverata al Bambin Gesù. Ha solo 4 anni, è malata e la sua situazione è stabile ma non sta migliorando. Il papà Fabio Pardini ha lanciato un appello tramite Facebook. Ha lasciato il lavoro per stare al suo fianco e adesso chiede aiuto al popolo del web per reperire fondi per curare la sua bambina. Elisa passerà il secondo Natale in ospedale. «Sarà per la piccola Elisa e per noi il secondo natale consecutivo passato qui in ospedale (Bambino Gesù di Roma) – scrive sul suo profilo – e sarà purtroppo un natale più che amaro. Nonostante la stabilità, tenuta sotto controllo dai fantastici medici ed infermieri che non finirò mai abbastanza di ringraziare, in primis il prof. Locatelli Franco, Elisa non sta bene. Nonostante tutto siamo ancora molto fiduciosi».

«Vivere (se così si puo’ dire) in un reparto di onco ematologia infantile – spiega il papà di Elisa – è una prova durissima per chiunque, è spiegabile solo a chi ha avuto l’orrenda sfortuna di cascarci dentro in questa devastante situazione, ti senti quasi sempre nel baratro, basta un qualsiasi valore del sangue che cambi, che cambi pure tu d’umore, gli argomenti ormai con la mia compagna sono sempre e solo questi, oggi quanti globuli bianchi? Come è l’emoglobina? Quanto sono le piastrine le transaminasi la bilirubina…e avanti e avanti…Oltretutto inevitabilmente si sono accumulati altri problemi che un tempo sarebbero stati impensabili… Io ho chiuso l’attivita’ da circa 2 anni pur di stare a qualunque costo vicino alla piccola e giuro che lo rifarei all’infinito…la mia compagna che vigila 24/24 Elisa finirà a breve l’aspettativa. Non sappiamo cosa ci aspetta, quanto tempo dovremo stare ancora lontani da tutto,ma sicuramente saranno tempi ancora molto lunghi(che ben vengano pur di guarire e salvare Elisa)…E che finalmente anche lei si riprenda la sua infanzia perduta e noi la nostra vita…»

«Dobbiamo nonostante tutto abbassare il capo

– conclude – e chiedere ovviamente in maniera dignitosa a chi vorrà contribuire con una donazione anche minima,pur di darci la forza e la speranza di poter continuare a vivere questo lungo e travagliato periodo facendolo diventare meno buio…Lasciamo qui l’ iban IT69M0301503200000002680778 intestato a Pardini Fabio Fineco Banca causale Per Elisa…Grazie a chi ci vuole bene…Grazie a chi vorrà condividere..».