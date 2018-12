Ecco con chi le piace andare a letto. Barbara D’Urso e il sesso, le confessioni spinte della conduttrice

Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista al settimanale Grazia. La presentatrice di ‘Pomeriggio5′ e ‘Domenica Live’ ha raccontato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e soprattutto sul suo rapporto con gli uomini.

A 59 anni sostiene di godere di grande successo tra uomini molto più giovani di lei. I suoi coetanei, invece, non riescono a far fronte al suo carisma.

Barbara D’Urso, dunque, ribadisce ciò che ha più volte affermato. Gli uomini avrebbero paura di lei, perché intimoriti dal suo successo:

“Sì, perché ho una grande personalità. Mi vedono come una donna potente, famosa, magari anche inafferrabile. E che cosa se ne può fare un maschio di una donna così? L’uomo vuole gestire, almeno un po’, la sua compagna”.

Infine, ha svelato che in lei coesistono due diverse sfaccettature caratteriali. C’è la Barbara D’Urso “caterpillar” che il pubblico italiano conosce e Carmelita che, invece, ha un approccio adolescenziale alla vita:

“Per fare l’amore con un uomo deve piacermi davvero, anche di testa. In amore sembro Alice nel paese delle meraviglie. Ho una doppia anima: c’è Barbara che è un caterpillar e lavora come una pazza e poi c’è Carmelita (il suo vero nome, ndr) che vive tutto come una 15enne: le amicizie, i sentimenti”.