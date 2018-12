Fabrizio Corona aggredito al Boschetto della droga di Milano

Fabrizio Corona è rimasto vittima di un’aggressione al “boschetto della droga” di Rogoredo, alla periferia sud di Milano. L’episodio è accaduto ieri sera attorno alle 22.30 in via Sant’Arialdo. Corona era andato al boschetto, una delle piazze di spaccio all’aperto più grandi della Lombardia, per documentare con una troupe televisiva quanto avviene nella zona, finita spesso al centro delle cronache. Ma l’ex re dei paparazzi, che era accompagnato a quanto pare da sei suoi collaboratori, sarebbe stato riconosciuto da alcuni pusher e picchiato. Corona, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato spogliato del giubbotto e della maglia e derubato: è stato trovato dai carabinieri sdraiato a terra e con una ferita al volto. Sul posto è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza che ha medicato sul posto Corona: il 44enne ha però rifiutato il trasporto in ospedale.

Lo stesso Corona ha poi spiegato in un post su Instagram quanto gli è accaduto: “Stasera mi sono recato al Bosco di Rogoredo, patria nazionale dello spaccio italiano, dove anche la polizia si rifiuta di entrare. Mentre le uniche inchieste realizzate sono state fatte di giorno da giornalisti accompagnati da polizia di scorta a circondare la zona, Io mi sono recato lì solo con un operatore e un fonico per raccontare il parallelismo della mia tossicodipendenza e quella che colpisce l’Italia e la povera gente che vede uno stato inerme e una polizia disinteressata. Tutto questo solo per raccontare in maniera oggettiva, come ho sempre fatto, la realtà. Ora, in questo momento ringrazio Dio per aver protetto mio figlio Carlos Maria”. Sulla vicenda indagano i carabinieri.