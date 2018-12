La dose giusta di patatine? Solo sei a porzione

La quantità ideale di patatine fritte da mangiare come contorno è appena sei, e il resto andrebbe sostituito con un’insalata. Il consiglio, riportato dal New York Times, è di un nutrizionista dell’università di Harvard, e ha suscitato l’indignazione della rete in un paese in cui invece i consumi sono ben maggiori.

“Le patatine fritte sono una ‘bomba di amido – ha scritto Eric Rimm -, che si trasforma in zucchero velocemente nel sangue. Penso sarebbe meglio che il piatto principale arrivasse con un’insalata e sei patatine”.

Una porzione media di patatine servita negli Usa, insiste l’esperto, ha le stesse calorie di due o tre lattine di una bibita gassata. L’esternazione non è piaciuta però agli americani, che su Twitter hanno espresso la loro rabbia, da chi dice che sei patatine è la quantità che mangia in un solo boccone e chi accusa il professore di ‘togliere le gioie della vita’. “Il giorno in cui mangerò solo sei patatine – scrive ad esempio un utente – non sarà responsabile della distruzione e della devastazione che seguirà”.

Sulla pericolosità delle patatine per la salute ci sono però molte prove. Uno studio pubblicato dall’ American Journal of Clinical Nutritionrecentemente ad esempio ha dimostrato che chi ne mangia due o tre volte a settimana ha un rischio di morte maggiore.

Da quando 12 anni fa alcuni scienziati svedesi l’hanno scoperta, guardiamo le patatine con occhi diversi. Parliamo dell’acrilammide, una sostanza nociva, potenzialmente cancerogena, che si forma nelle patate cotte a temperature troppo elevate. Niente più entusiasmo, dunque, per la crosticina ben abrustolita su patatine fritte e al forno. E non solo. Oltre ai tuberi, il problema coinvolge anche altri alimenti (prodotti a partire da ingredienti di origine vegetale), in particolare quelli che contengono zuccheri (come fette biscottate, caffé, biscotti) e riguarda la maggior parte dei metodi di cottura (frittura, forno, griglia, tostatura oltre 120°C).

In attesa di una regola Per lo Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, l’acrilammide è una sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo, ma nell’Unione Europea non c’è una legge che ne regolamenti la presenza negli alimenti e tutto è lasciato alla buona volontà delle industrie produttrici. In realtà c’è un perché di questo buco legislativo ed è l’assenza di una prova certa che colleghi l’ingestione di acrilammide all’insorgenza di tumori nell’uomo (ma c’è per gli animali da laboratorio). In poche parole gli studi sono contraddittori: così l’Efsa non ha ancora preso una posizione definitiva e la Commissione europea non è riuscita a fissare regole per l’industria né una soglia massima. Quello che ha fatto la Commissione europea è stato avviare nel 2007 un monitoraggio annuale dell’acrilammide negli alimenti che contribuiscono ad apportare in modo più significativo questa sostanza nella nostra dieta. E, in effetti, il tenore di acrilammide in questi anni è diminuito, ma solo in alcune categorie di alimenti (per esempio i prodotti per bambini).

Teniamola sott’occhio Di acrilammide ci siamo già occupati. Nel 2005 abbiamo condotto un’indagine internazionale per verificare se i produttori, i commercianti e i ristoratori seguivano le indicazioni date dagli D organismi internazionali per limitare la formazione di acrilammide. Oggi come allora nel nostro mirino ci sono le patate, sia nella versione chips (quelle nel sacchetto) sia nella versione tradizionale, cotte al forno o fritte. In attesa di risposte certe sull’effettiva tossicità dell’acrilammide, sono state comunque messe a punto una serie di linee guida per ridurne il più possibile la formazione e sono stati proposti valori di riferimento oltre i quali le autorità dovrebbero indagare. Ed è su questi che ci siamo basati per valutare i 16 campioni di chips e i 37 campioni di patatine fritte e arrosto. Ecco che cosa abbiamo scoperto.

Nelle patatine nel sacchetto In alcuni campioni del nostro test l’acrilammide è totalmente assente (Amica Chips La Blanca); in altri supera abbondantemente la soglia limite proposta dalla commissione europea (1.000 microgrammi per chilo). Nelle Mambo Kids, per esempio, la sostanza pericolosa arriva a 1.600 (μg/kg): decisamente troppo. Anche San Carlo Patatine Rustiche, Euro che ride, Auchan Patatine Rustiche hanno valori decisamente alti. Ma c’è anche una buona notizia. Alcuni dei prodotti che abbiamo analizzato quest’anno erano già stati sottoposti allo stesso controllo otto anni fa: oggi i risultati sono migliori, segno che l’industria alimentare non ha sottovalutato la questione. Tra i prodotti non manca un’eccezione: i valori registrati quest’anno nelle patatine San Carlo (sia nella versione Classiche sia in quella Rustiche) sono risultati addirittura più alti rispetto a quelli del 2005.

C’è ancora molto da fare, quindi. In quelle fritte e arrosto Dai fast food alle pizzerie, dalle gastronomie ai supermercati fino alle bancarelle dei mercati rionali: per prelevare i campioni di patatine abbiamo girato diversi punti vendita a Roma, Milano e Napoli. Nella maggior parte dei casi il tenore in acrilammide è risultato contenuto. Solo i due campioni prelevati al Burger King di Roma e Milano e il campione di patatine fritte acquistato in un pub di Napoli hanno fatto registrare valori elevati (superiori a 400 μg/kg), anche se inferiori rispetto al limite proposto dalla Commissione. Le patatine fatte “fuori casa”, dunque, non vanno demonizzate.

È piuttosto la cottura “casalinga” che ci deve preoccupare. Analizzando i campioni di patatine fritte cotte a casa da alcuni consumatori non è mancata qualche sorpresa. Sia che si tratti di patate fresche o di un prodotto surgelato, i valori sono risultati in alcuni casi più alti rispetto al limite soglia proposto dalla Commissione (600 μg per chilo). In particolare, nel caso delle patatine fritte cucinate a Napoli, i valori registrati risultano particolarmente elevati (1200 μg/kg nel caso delle patatine ottenute dal prodotto surgelato, 1800 μg/kg nel caso del prodotto ottenuto da patate fresche). A casa, dunque, il pericolo è maggiore. Che cosa fare? In realtà basta solo prestare più attenzione alla cottura della patate. Seguendo i suggerimenti a pagina 34. Le strategie a casa L’acrilammide è legata alla presenza di zuccheri. Non tutte le patate hanno lo stesso tenore di zuccheri e di conseguenza la stessa sensibilità alla formazione di acrilammide.La varietà di patate destinate alla frittura e alla cottura al forno dovrebbero avere un basso tenore di zuccheri.

La prima cosa da fare è scegliere le patate giuste per la cottura desiderata: la guida all’acquisto qui accanto potrà essere utile. Conservare le patate in modo ottimale può rivelarsi un’altra buona strategia. È stato rilevato che tenere le patate crude a una temperatura inferiore a 6°C aumenta sensibilmente la quantità di zuccheri e quindi l’acrilammide che si forma in cottura. Il consiglio è di riporle in un luogo fresco (non freddo), asciutto e buio, come per esempio, la cantina. Se le patate poi germogliano (accade quando stanno troppo esposte alla luce e a temperatura ambiente), buttatele. Scelta la patata giusta e conservata in modo corretto, per stare ancora più tranquilli, potete lasciare le patate in ammollo in acqua calda prima di cuocerle: anche in questo modo si riducono gli zuccheri e si limita la formazione di acrilammide. Non solo patate Il problema dell’acrilammide non riguarda solo le patate. Sul banco degli imputati ci sono anche prodotti a base di cereali (fette biscottate, biscotti, cereali per la colazione e così via) e il caffè tostato. Tutti questi prodotti contengono infatti alcuni fattori che favoriscono la formazione di acrilammide. Quando tostate il pane o fate i biscotti in casa, ricordatelo. Il colore delle patate fritte o al forno deve sempre essere giallo; quello di pane e biscotti appena dorato. Le parti brunastre indicano una cottura eccessiva, con un conseguente aumento della quantità di acrilammide. Già sopra i 100°C si comincia a formare questa sostanza, ma è soltanto oltre i 180°C che la sua presenza diventa importante. Occhio al forno, dunque, e alla temperature: ne guadagnerete in gusto e salute.