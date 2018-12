Incentivi auto elettriche, ibride e a gas dal 2019 fino a 6000 euro, tasse per chi inquina

Incentivi per auto elettriche, ibride e a gas a partire da gennaio 2019, questo il programma previsto dall’emendamento alla manovra finanziaria che ha anche dato il via alla sperimentazione su monopattini elettrici e hoverboard in Italia.

La logica sembra essere quella del “chi più inquina, più paga” associata al programma di incentivi. Chi acquista un’auto elettrica avrà una sovvenzione fino a 6.000€, cifra che scenderà a 3.000€ per le auto ibride (entro i 70 grammi) e a 1.500€ per i modelli meno virtuosi rispetto alle versioni a batteria ma con consumi comunque contenuti tra i 70 e i 90 grammi di CO2 emessa al chilometro, incluse quindi le auto a metano e GPL.

L’altra faccia della medaglia è un aumento per le auto che emettono più CO2: il ragionamento è stato fatto solamente in base alle emissioni di clima-alteranti e si parla di tasse che vanno dai 150€ per le auto con emissioni comprese tra i 110 e i 120 grammi di CO2 al chilometro per arrivare a fino a 3.000€ per i modelli che superano i 250 grammi. Sulla differenza tra inquinamento e clima-altaranti vi consiglio di leggere quanto segue:

La scelta di categorizzare in base alle emissioni ha già dei detrattori, dato che è noto anche ai sassi che i diesel sono i più virtuosi per quanto riguarda le emissioni di CO2 e la sovrattassa potrebbe colpire anche il segmento delle utilitarie, dove una Panda 1.2 da 69 CV emette 125 grammi di CO2 al chilometro in versione benzina e 94 grammi in versione diesel MultiJet da 95 CV.

Resta ancora da attendere il testo nel dettaglio per scoprire nello specifico quale sarà l’aggravio a seconda degli step di emissioni previsti, specie considerando che tra 150 e 3.000€ la forbice è molto alta.