Colto in flagrante mentre guardava un porno ma non immaginava una conseguenza simile. Una scena davvero imbarazzante. Ecco cosa è successo

Un giovane dell’Oregon, il 23enne David Van Beveren, qualche giorno fa ha postato una particolare immagine su Reddit che in poche ore è stata commentata da un migliaio di utenti. L’immagine è un collage di messaggi che, ha fatto sapere il giovane, sua moglie gli ha mandato nell’ultimo anno. Si tratta di messaggi bizzarri e frasi esilaranti che il ragazzo ha voluto condividere con i suoi amici, probabilmente senza immaginare che il suo post sarebbe diventato virale e avrebbe divertito un gran numero di persone.

Messaggi bizzarri e divertenti – “Ti sento mentre guardi un porno”, è ad esempio una delle frasi che Samantha ha inviato a suo marito nell’ultimo anno. Tanti messaggi ruotano poi intorno al cibo e altri fanno riferimento ad animali. “Sono un koala”, si legge ad esempio nel post. E ancora, “La mia fronte sta crescendo”, e “Fare la pipì in una bottiglia”, alcuni dei messaggi inviati da Samantha.

I messaggi tra i due coniugi hanno divertito gli utenti – “Mia moglie mi invia messaggi assurdi per tutto il tempo, così ho fatto gli screenshot e messi insieme in una sola immagine. Spero che voi ridiate nel leggerli quanto me”, ha scritto il giovane per presentare il suo post su Reddit. E in effetti, leggendo i commenti degli utenti, in tanti hanno trovato divertente il post del giovane. Molti, in particolare, hanno commentato quanto sia bello che una coppia riesca a parlare e divertirsi così. Ovviamente, c’è anche chi non ha trovato divertenti i messaggi e ha scritto di non capire il perché del successo del post di David.