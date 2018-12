https://www.caffeinamagazine.it/il-film/326066-chiara-martegiani-valerio-mastrandrea/

Chiara Martegiani, chi è la fidanzata di Valerio Mastrandrea. Valerio Mastrandrea ha esordito come regista. Da giovedì 29 novembre 2018 è nelle sale “Ride”, unico titolo italiano in concorso al Torino Film Festival. Tutti sono molto curiosi di vedere come se la cava Mastrandrea come regista.

Pochi, però, sanno che c’è qualcosa che rende il suo film “Ride” ancora più speciale. Cosa? Il fatto che la protagonista della sua storia sia anche la sua compagna di vita. Chiara Martegiani, protagonista di “Ride”, è anche la compagna di Valerio Mastrandrea. Conosciamola. O forse la conosciamo già? Chiara Martegiani ha 32 anni, è un’attrice ed è nata a Rimini. Figlia di due professionisti, ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e del cinema, partecipando a un talent show targato Maria De Filippi. Amici per caso? Esattamente. Aveva solo 24 anni, Chiara Martegiani, quando ha partecipato ad Amici. Continua a leggere dopo la foto

L’edizione era quella del 2006/2007, per intenderci. Non la ricordate? Comprensibile. Chiara Martegiani è rimasta nel programma di Maria De Filippi solo per un breve periodo. Non è neanche arrivata al serale perché è stata eliminata prima, dopo appena un mese dall’ingresso nel talent. Ecco perché forse non la ricordate. Ma ecco anche perché la sua faccia vi era familiare… “Dissi a mio padre che andavo a Roma a visitare la facoltà di Architettura, invece andai di nascosto a fare il provino per Amici”, ha spiegato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Era l’unica strada che conoscevo per fare questo lavoro. Amici non mi ha cambiato la vita. Che cosa voglia dire studiare recitazione l’ho imparato dopo, al Centro sperimentale”. Dopo l’esperienza ad Amici, la Martegiani ha continuato gli studi al centro sperimentale di cinematografia di Roma. Ed è lì che è diventata attrice professionista. Al cinema ha debuttato nel 2008 con “Un gioco da ragazze” di Matteo Rovere del 2008, da lì è iniziato il suo successo. Ha lavorato anche in: “Meno male che ci sei”, “Maternity Blues – Il bene del male”, “La terra e il vento”, “Chrushed Lives – Il sesso dopo i figli” fino ad arrivare al film con il suo compagno “Ride”. Continua a leggere dopo la foto

Chiara Martegiani e Valerio Mastrandrea stanno insieme da diverso tempo e per il film che per la prima volta lo vede regista, Mastrandrea ha scelto come protagonista la sua compagna. Il film racconta il dramma delle morti sul lavoro e Chiara interpreta il ruolo di Carolina, una giovane donna frustata rimasta vedova:. “Ho una responsabilità enorme, perché è la prima regia di Valerio ed è un ruolo gigantesco, complesso, un personaggio femminile scritto benissimo. Lavorare con lui da una parte è meraviglioso, lo farei di nuovo domani. Dall’altra faticoso”, ha detto Chiara. “Mettere il rapporto, un rapporto lungo un anno e mezzo, alla prova del set e confrontarmici è stato un gesto, credo, di grande maturità – ha detto lui a Vanity Fair – Era come provare a dire uniamoci davvero, entra nella mia vita, mettiamoci insieme come facevamo a 16 anni”.

