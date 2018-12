Yvonne Sciò a ‘Vieni da me’: ecco com’è diventata l’ex stellina di Non è la Rai

https://www.caffeinamagazine.it/televisione/326051-yvonne-scio-oggi/

Sono lontanissimi i tempi di ”Non è la Rai” e ancora di più quelli dello spot tormentone della Sip (“Mi ami? Ma quanto mi ami?”), ma sono in tanti, ancora, a ricordare la bella Yvonne Sciò. Tra il 1991 e il 1995 è Yvonne è stata una delle ragazze più amate del programma televisivo italiano ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo e diretto dallo stesso Boncompagni. Il suo ruolo nella trasmissione è principalmente quello di condurre i giochi telefonici indirizzati ai bambini e intrattenerli in studio quando partecipavano direttamente alla trasmissione.

La sua esperienza nel programma tuttavia dura pochi mesi, poiché abbandona la trasmissione nel dicembre del 1991. Per l’occasione viene realizzata una puntata speciale dedicata ai suoi sogni e desideri. Yvonne torna sul palco di Non è la Rai il 30 giugno 1995 insieme alle ragazze più importanti della storia della trasmissione, per partecipare all’ultima puntata della storia del programma. (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo allora, e film con registi del calibro di Monicelli, Avati e i fratelli Taviani, di lei si perdono le tracce. Vola in America, Yvonne, per studiare l’inglese e per cercare nuove sfide professionali. Nel 1998 ha partecipato a due episodi della sitcom La tata con Fran Drescher, mentre nel 2001 è la protagonista femminile del thriller Layover – Torbide ossessioni, a fianco di David Hasselhoff. Nel 2005 sposa il produttore Stefano Dammico, con il quale ha avuto Isabella Beatrice. Ma il matrimonio non dura. (Continua a leggere dopo la foto)



A quel punto Yvonne decide di prendersi una pausa per dedicarsi completamente alla sua bambina. Ritornata per un breve periodo negli Stati Uniti per partecipare ad alcuni progetti teatrali, Yvonne ha portato a Venezia nel 2015 il suo film da regista e produttrice sulla vita della fotografa Roxanne Lowit. Recentemente è stata ospite di Caterina Balivo su Rai Uno. L’attrice e regista 49enne, conosciuta in Italia e all’estero, ha confidato i retroscena di un succoso episodio del 2005, quando tutti i tabloid parlarono di una rissa tra lei e la super top model Naomi Campbell. (Continua a leggere dopo le foto)











“Me le ha date di santa ragione – ha detto – le ho solo prese. Non so perché, devo aver detto qualcosa che le ha dato fastidio e me le ha date di santa ragione!”. E ha aggiunto: “Si è arrabbiata quando le ho detto che mi sarei sposata, che una donna deve chiudere i cerchi, fare i figli, avere una casa, una famiglia, i cani, i fiori, le cose…”. “Per fortuna ora si è un po’ calmata”. L’ex stellina di ”Non è la Rai” ha raccontato la sua versione dei fatti, ben diversa da quella della modella che aveva sempre addotto come causa della lite un vestito indossato da Yvonne uguale al suo.

