Fiorella (Fiore) Argento a ‘Storie Italiane’: chi è la sorella di Asia

La mia vita sembra un film dei Monty Python diretto da David Lynch. Una farsa grottesca. Mi faccio due risate e scendo da sta giostra”. Con questa frase, Asia Argento conferma i tanti rumors che si rincorrono da giorni: tra lei e Fabrizio Corona è finita. Una storia archiviata dopo appena un mese, secondo quanto scrive anche il settimanale ”Chi”.

A dare seguito ad Asia Argento, anche Fabrizio Corona attraverso un video in cui finge di piangere sulle note di ”Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante. Una passione travolgente subito sfumata dopo che Corona si era mostrato preoccupato per le proprie vicende giudiziarie. “È diversa da tutte le altre donne”, aveva detto Corona di Asia Argento. Lei aveva poi incalzato, dicendo: “Ho vissuto gli ultimi mesi come un’eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l’affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace”. (Continua a leggere dopo la foto)



Da lì, poi, si era passati alle presentazioni in famiglia: Asia infatti aveva anche conosciuto Carlos, il figlio di Corona. Adesso a rompere il silenzio è la sorella maggiore di Asia. Fiorella Argento, nota con il nome di Fiore, è intervenuta a ”Storia italiane” e ai microfoni di Eleonora Daniele ha detto la sua sulla brevissima storia tra l’ex re dei paparazzi dei vip e la sorella regista ma ha anche parlato della sua vita privata e della sua famiglia. “Sapevo che non sarebbe durata. Conosco mia sorella”, ha detto Fiore commentando la rottura tra Asia e Fabrizio. (Continua a leggere dopo la foto)



Fiore Argento ha anche ricordato il compagno di Asia: lo chef Anthony Bourdain morto suicida la scorsa estate in Francia. La stilista non ha nascosto la commozione per la perdita di un uomo che ha definito geniale, sensibile e sempre sorridente, vittima di un gesto inspiegabile. Classe 1975, Fiore è completamente estranea al mondo dello spettacolo ed estremamente discreta. La sorella di Asia Argento ha studiato moda negli Stati Uniti e si è sempre dedicata al lavoro con dedizione. Poco abituata alle telecamere, la stilista ha raccontato senza clamori la sua vita in una famiglia di artisti e grandi personalità come il padre Dario e la sorella Asia. (Continua a leggere dopo la foto)













Fiore debutta nel cinema nel 1985 con Phenomena, uno dei tanti capolavori del padre: a 15 anni interpreta infatti Vera Brandt, la giovane turista svedese brutalmente uccisa da un misterioso killer in una baita desolata sui monti svizzeri. Dopo qualche anno di cinema horror, in cui recita anche con la sorellastra Asia (nata da alla relazione fra il regista e l’attrice Daria Nicolodi, la giovane protagonista di Profondo Rosso) nel film ‘Trauma’ del 1993, Fiore decide di abbandonare il cinema e dedicarsi alla moda: oggi è infatti un’affermata stilista.

