Quando era nel grembo materno ha assorbito la sua gemella nascendo da sola. Oggi ha 33 anni ma osservatela. Quello che è successo al suo corpo è da non credere

Taylor Muhl è una cantante californiana di 33 anni e la sua storia è molto particolare. Quando era ancora nel grembo materno, ha letteralmente “assorbito” la sua gemella, nascendo da sola. Non è un caso che abbia una voglia molto evidente sullo stomaco, simbolo del fatto che la sorella si è fusa con lei. Ha il lato sinistro del suo corpo leggermente più grande, due sistemi immunitari, due flussi di sangue e due colori della pelle differenti.

Nel 2009, dopo aver guardato un documentario in tv su un disturbo raro e aver notato di avere tutti i sintomi, si è sottoposta a diverse visite specialistiche, convinta del fatto che ci fosse qualcosa che non andava con quella macchia che ha sul corpo. E’ stato proprio in quel momento che le è stata diagnosticata una rara condizione chiamata Chimerismo, che sottintende la presenza di due linee cellulari mescolate. La cosa le provoca non pochi problemi: non solo ha il busto di due colori differenti, ha costantemente il raffreddore, l’emicrania e soffre di terribili cicli mestruali.

Fin da piccola la donna è sempre stata ossessionata dai gemelli in modo incosciente, tanto che ha più volte chiesto alla mamma se ne avesse uno ma solo di recente ha capito cosa è accaduto veramente: nel grembo della mamma c’erano due vite ma lei ha assorbito quella della sorella e ancora oggi ne porta i segni sul corpo. Oggi, Muhl, che ha sempre tenuto segrete le sue condizioni, vuole raccontare l’esperienza, così da incoraggiare tutti quelli che soffrono del suo stesso problema a parlarne apertamente, non vergognandosi di quelle strane voglie.