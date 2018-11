Estratta dalle fiamme, la cagnolina non respirà più: il salvataggio dei vigili del fuoco

Per la piccola Lady non sembrava ci fossero molte speranze. È rimasta coinvolta in un incendio dentro un garage di un negozio e quando è stata estratta dalle fiamme dai vigili del fuoco non respirava più. Ma i pompieri e i paramedici non si sono arresi e le hanno attaccato la maschera di ossigeno e praticato il massaggio cardiaco. La cagnolina ha pian piano ripreso a respirare fino a quando non si è rialzata scodinzolando.

Gli eroi sono i vigili del fuoco del Wayne Township Fire Department, a Indianapolis. I padroni, Curly e sua moglie Kathy, non hanno mai gioito tanto per aver rivisto scodinzolare la loro Lady. «Per noi è speciale», ha detto la donna emozionata dopo il salvataggio.