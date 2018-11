Muore dopo 26 giorni di vita. Addio piccola Giorgia

Per festeggiare il suo arrivo, la recinzione della casetta a schiera gialla, affacciata sulla strada che collega Sule di Cologna a Veronella, era stata addobbata di fiocchi rosa. Ma la piccola Giorgia Majolo non potrà mai vedere quei festoni. Come riportato da Il Giornale di Vicenza, un’infezione partita dallo stomaco e poi diramatasi fino a raggiungere il cervello, se l’è portata via lunedì 19 novembre scorso a soli 26 giorni di vita, all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

Giorgia era nata lo scorso 24 ottobre, pesava appena un chilo e mamma Milena e papà Simone, già provati da due precedenti aborti, sapevano che per la loro bimba le speranza di riprendersi sarebbero state pochissime. Lunedì, alle 21, si è spenta, lasciando nella disperazione genitori e parenti, oltre a tre comunità – Veronella, Cologna ed Arcole, – unite nel dolore per una perdita impossibile da accettare. L’addio nella chiesa di San Gregorio, domani alle 15. Questa sera, sempre nella chiesa della frazione veronellese, si terrà una veglia di preghiera.