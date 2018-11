Le ha strappato via il labbro perché “voleva lasciare un segno su di lei” Le immagini sono terribili, completamente senza labbro. Ecco come l’aveva ridotta

Le ha strappato via il labbro perché “voleva lasciare un segno su di lei”. Un anno dopo, Kayla Hayes ha parlato del suo calvario, condividendo le foto di quelle orribili ferite. Originaria di Greenville, South Carolina, la ragazza ha iniziato a frequentare Seth Aaron Fleury nel 2016, quando aveva lui 21 anni e lei 17. Ha rotto con lui dopo circa un anno, perché la trattava come “fossi di sua proprietà”. Poche settimane dopo, Kayla ha incontrato il suo ex che voleva “correggere i suoi sbagli” prima di unirsi all’esercito USA, ma Fleury è diventato violento quando la giovane si è rifiutato di tornare con lui. Ha cercato di baciarla, ma quando Kayla si è tirata indietro, le ha morso il labbro inferiore così forte da strapparlo quasi completamente.

Kayla, ora diciannovenne, ha dichiarato: “Aveva fiori e cartoline, voleva che tornassimo insieme. Dopo che le ho letto, mi ha chiesto: ‘Non hai niente da dire?’ e gli ho detto che non ero lì per tornare con lui. Ho visto che tratteneva il respira e poi ha cercato di baciarmi, ma mi sono allontanata. Mi ricordo che si è attaccato alle mie labbra e il mio corpo era come sotto shock, non ho sentito alcun dolore, poi ho iniziato a urlare. Poi mi ha trascinato per i capelli e mi ha sbattuto la porta in faccia e se n’è andato, è stato pazzesco”.

Fleury si è dichiarato colpevole di aggressione e percosse di natura aggravata, ed è stato condannato a 12 anni di carcere. Mentre è “sollevata” di sapere che è in prigione, Kayla è rimasta con cicatrici permanenti. Ha subito un intervento di chirurgia plastica e ha ricevuto oltre 300 punti di sutura, peraltro il danno causato dall’attacco le impedisce di muovere la bocca liberamente. “Un pezzo di me è morto dopo l’attacco, a volte provo molta tristezza ma ora, quando penso a quel giorno, so di essere una persona più forte” dice la 19enne.

“Mi è stato detto che Seth l’ha fatto intenzionalmente e voleva lasciare un segno su di me per il mio prossimo ragazzo. Fortunatamente, ora ha trovato l’amore con Blake, che l’ha sostenuta da quando era in ospedale. “Mi ha mostrato che non tutti i ragazzi sono come il mio ex e che ci sono brave persone là fuori” dice ancora Kayla. La ragazza è stata peraltro costretta a ritirarsi dal college – dove stava studiando per diventare igienista dentale – e, di conseguenza, ha perso una borsa di studio. Ora vorrebbe concentrare i suoi studi sulle questioni relative alla violenza domestica.