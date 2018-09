Il marito l’aveva accompagnata dal medico, da quel giorno è scomparsa nel nulla. Oggi Flora è tornata. E quando le chiedono cosa è successo negli ultimi 42 anni ecco cosa emerge

Segui Newsitaliane.it

Tre agosto 1975: è questa la data in cui Flora Stevens è stata vista per l’ultima volta. Suo marito l’aveva appena accompagnata dal medico, ma da quel momento in poi della donna non avrebbe più avuto nessuna notizia, almeno fino a ieri quando – grazie a un’indagine condotta dalla polizia della contea di Sullivan, Stato di New York – Flora è stata ritrovata. Per la donna gli ultimi 42 anni della sua esistenza sono un buco nero: non ha nessun ricordo, visto che soffre di demenza. Non sa dove sia stata né con chi abbia vissuto o come. Era il 15 settembre quando il caso della sua sparizione è stato risolto: Ian Salomon, un investigatore della polizia di New York, ha contattato l’ufficio dello sceriffo della contea di Sullivan per tentare di identificare i resti di una donna trovati nella contea di Orange. Per il poliziotto la descrizione del corpo rispondeva a quello di Flora.

In seguito alla segnalazione, l’investigatore della contea di Sullivan Rich Morgan ha effettuato ricerche tra le banche dati federali e statali per rintracciare i parenti di Flora e ottenere un campione di Dna da poter usare per un confronto con i resti. Dai database però risultava che nessun familiare era ancora in vita e che anche il marito era deceduto. Ciò che si scoprì però fu che qualcuno, nel Massachussetts, stava utilizzando la tessera di previdenza sociale di Flora Stevens: il numero identificativo della donna era collegato a una casa di cura di Lowell, a nord di Boston.

A 42 anni dalla scomparsa della donna per gli investigatori si era aperta una nuova pista, confermata poi dal personale della struttura: quel codice apparteneva a una certa Flora Harris che era arrivata nell’istituto nel 2001. “Stesso nome, cognome diverso, ma la stessa data di nascita e numero di previdenza sociale”, ha spiegato il detective a CBS Boston. E’ stato in questo modo che alcuni giorni fa l’ispettore Morgan e un altro investigatore hanno raggiunto l’istituto e trovato un’anziana di 78 anni.

Grazie ai documenti medici, gli agenti sono riusciti a rimettere insieme i pezzi del suo passato. Prima di giungere nella casa di cura di Lowell nel 2001, Flora aveva vissuto in almeno altri due istituti. “Non è mai troppo tardi per risolvere il caso di una persona scomparsa. Nemmeno se non si trova da 42 anni”, ha detto lo sceriffo di Sullivan Mike Schiff.