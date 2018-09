Frosinone – Juventus Streaming Gratis Rojadirecta

Segui Newsitaliane.it

Questa sera allo stadio Benito Stirpe, alle ore 20:30, andrà in scenaFrosinone-Juventus, posticipo della 5° giornata del campionato di Serie A 2018/2019. I ciociari di Moreno Longo, reduci da un pesantissimo ko per 5-0 contro la Sampdoria settimana scorsa, ospiteranno i bianconeri di Massimiliano Allegri, che sono usciti vincenti -nonostante l’inferiorità numerica, dalla sfida col Valencia in Champions League.

La Vecchia Signora nell’ultimo turno di campionato è riuscita ad avere la meglio sul Sassuolo, che ha visto il primo goal con la sua nuova maglia bianconera di Cristiano Ronaldo, ma anche l’espulsione di Douglas Costaper uno sputo a Federico Di Francesco.

Quest’oggi la Vecchia Signora appare decisamente favorita sul Frosinone, che quest’anno non è ancora riuscito a segnare nemmeno una retesubendone, invece, ben 10.

Leggendo le probabili formazioni Frosinone-Juventus, ritorna ancora il tema di settimana scorsa: Dybala giocherà o no? I dubbi rimangono, nonostante qualche informazione sia trapelata.

Ecco qualche utile info per vedere la partita Frosinone-Juve in diretta tv e streaming.

DIRETTA TV FROSINONE-JUVENTUS 23-9-2018

La partita della 5° giornata di Serie A Frosinone-Juve in Diretta Tv sarà visibile su Sky, ai canali Sky Sport HD (251 del satellite) a partire dalle ore 20:15, e Sky Sport Serie A HD (373 del satellite) dalle 20:25.

Questa gara non sarà visibile su DAZN, dal momento che questa piattaforma non ha acquisito i diritti per trasmettere i match in programma alla domenica sera; al contrario, questa gara sarà in trasmessa in esclusiva sul satellite di Murdoch e potrà essere vista soltanto da tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky.

STREAMING FROSINONE-JUVE SERIE A

Frosinone-Juve del 23 settembre 2018 sarà visibile in streaming su Sky Go, servizio gratuito riservato a tutti coloro che hanno però già sottoscritto un abbonamento al satellite. In questo modo tutti i tifosi ed appassionati di calcio potranno seguire questa partita su pc, tablet e smartphone.

Frosinone-Juventus in streaming gratis potrà essere vista su Rojadirecta, Live Tv o livetv.sx, che offrono a costo zero numerosi link per seguire questo match; tutti questi siti, però, in Italia potrebbero essere irraggiungibili o addirittura oscurati in quanto illegali.