Arriva un nuovo bollettino medico di Lele Spedicato dei “Negramaro”. Le prime parole dei medic

La direzione sanitaria dell’ospedale Vito Fazzi, dove Lele Spedicato si trova ricoverato in seguito a un’emorragia cerebrale, ha diramato una nota attraverso la quale si fa sapere ai fan che le condizioni di salute del chitarrista dei Negramaro sarebbero in miglioramento. Lele, ricoverato in rianimazione a Lecce dopo un malore in piscina, starebbe reagendo alle cure: “Quadro clinico stabile ma in lento miglioramento”.

La prognosi resta riservata

Ciò nonostante, i medici che lo tengono in cura restano prudenti e fanno sapere che “la prognosi, vista la gravità del caso, resta comunque riservata”. All’interno dell’ultimo bollettino diramato dall’ospedale si legge che Spedicato “è stato sottoposto a diverse Tac il cui stato conferma l’evoluzione positiva del quadro clinico del paziente, che permane sostanzialmente stabile. Anche i parametri vitali, monitorati costantemente, continuano ad essere buoni”.

La band ringrazia i fan per il sostegno

Sono migliaia i fan, e non solo, che si sono stretti intorno ai Negramaro e alla famiglia di Lele dopo il malore e il conseguente ricovero del chitarrista. Proprio a quanti hanno manifestato loro il necessario supporto, la band si è rivolta nel messaggio di ringraziamento pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dei Negramaro: “Grazie a tutti per questo caloroso sostegno e questo grande affetto. Siamo certi che il nostro Lele lo stia raccogliendo tutto per tornare più forte. Serviranno ancora i vostri pensieri più positivi per i giorni che verranno. Non sarà un’attesa facile ma gli siamo tutti vicini. Saremo forti e pronti per il suo grande ritorno. #ForzaLele”. Quel post, pubblicato 20 ore fa, ha già fatto il giro della rete e incassato migliaia di like e condivisioni, a dimostrazione dell’enorme affetto che circonda la band, e in particolare Lele, in questo momento tanto delicato.