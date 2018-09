Ancora un gravissimo lutto per Lory Del Santo. Il figlio di 19 anni si è tolto la vita

Segui Newsitaliane.it

Terribile lutto per Lory Del Santo. Il figlio dell’attrice, Loren, si è suicidato. Una rivelazione fatta a Verissimo, nella puntata in onda il 22 settembre di cui Mediaset ha diffuso un’anticipazione: “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale“. Il ragazzo si è spento circa un mese fa, ma lei ha scelto di dare la notizia soltanto ora ai microfoni di Silvia Toffanin:

Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ‘ti voglio bene’ anziché baciarlo e basta. Niente altro. Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male.

Un altro lutto dopo la morte del figlio Conor Clapton

Si tratta del secondo terribile lutto per Lory Del Santo, che il 20 marzo 1991 perse tragicamente il figlio Conor. Il bambino, nato dalla relazione con il cantante Eric Clapton, precipitò accidentalmente dal 53esimo piano di un grattacielo sulla 57esima strada a New York, e morì. All’epoca, il piccolo non aveva ancora compiuto 5 anni.

Chi era Loren Del Santo

Loren aveva soltanto 19 anni, ed era il terzo figlio avuto dall’attrice e showgirl televisiva. Era nato dalla relazione con un uomo di cui la stessa Lory non ha mai rivelato il nome. Nel 2014, il ragazzo si era trasferito negli Stati Uniti, per studiare a Miami. Si era sempre tenuto lontano dal mondo dello spettacolo italiano. Dalla breve storia (finita male) con Silvio Sardi, invece, la Del Santo ha avuto un altro figlio, Devin, di 26 anni.

Il rifiuto del GF Vip dopo la morte di Loren

Sempre a Verissimo, Lory ha spiegato di aver rifiutato il Grande Fratello Vip proprio a causa del lutto: “Avevo firmato per partecipare. Dopo quanto accaduto, d’accordo con Mediaset, avevo deciso di rinunciare”. Ora, ci ha ripensato. Vorrebbe partecipare al reality proprio per superare questo momento durissimo: