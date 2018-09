Una posizione sessuale “anti-caldo” per ogni segno zodiacale

Segui Newsitaliane.it

Quale momento migliore delle vacanze estive per concedersi delle performance sessuali super hot? L’unico inconveniente è che spesso le temperature bollenti rendono tutto estremamente faticoso, tanto da trasformare il rapporto in una vera e propria tortura. Si può ricorrere a dei rimedi naturali per combattere l’afa ma anche a delle posizioni sessuali “anti-caldo” che permettono di fare sesso senza sudare. Scopriamo qual è quella perfetta per il temperamento di ogni segno zodiacale.

Ariete – Carriola

L’ariete è un segno estremamente dinamico e non rinuncia a delle posizioni sessuali “spericolate” neppure in estate. Quella perfetta per lui è la carriola: lei si poggia solo sulle braccia mentre lui le tiene le gambe da dietro. Chi non è allenato potrebbe trovarla un po’ faticosa ma basta fare un po’ di pratica per capire che si suderà pochissimo facendo i movimenti giusti.

Toro – Loto dischiuso

Il toro è un segno che non ama osare, preferisce sempre le cose tradizionali, anche quando si parla di sesso. La posizione “anti-caldo” perfetta per lui è quella del loto dischiuso. Basta sedersi sul letto ed entrare in contatto solo con il bacino, tenendosi con le braccia poggiate sul letto. In questo modo, avrà modo di respirare e, allo stesso tempo, di godersi il rapporto intimo.

Gemelli – Sul pavimento

I gemelli amano ogni tipo di esperienza selvaggia e sopra le righe, soprattutto quando si parla di sesso. In estate, dunque, non avranno paura di spogliarsi e di cominciare a farlo sul pavimento. Anche se a volte può risultare scomodo, gli permetterà di divertirsi.

Cancro – Flexisex

Il cancro è un segno estremamente romantico ma, quando si parla di sesso, sa essere molto passionale. La posizione “estiva” che fa per lui è la “Flexisex”. La donna deve sedersi su una superficie piana con le gambe sollevate, magari poggiate sulla schiena del partner, mentre lui la tiene per la schiena. In questo modo, non si soffre il caldo e si fa qualcosa di molto sexy.

Leone – Rafting estremo

Il leone è aggressivo e passionale e, quando è eccitato, sarebbe capace di fare ogni cosa, anche le posizioni più spericolate come il rafting estremo, l’ideale per combattere il caldo. Lei deve stendersi a pancia in giù con le gambe a penzoloni sul bordo del letto, mentre lui da dietro deve prenderle le cosce e penetrarla.

Vergine – Cucchiaio da tè

La vergine è razionale, non si lascia mai travolgere dall’istinto e, piuttosto che combattere contro il caldo, preferisce prendersi un periodo di “astinenza”. I rappresentanti di questo segno che non intendono rinunciare al sesso in estate possono però provare la posizione del cucchiaio da tè. Basta mettersi in piedi e penetrare da dietro la propria partner, approfittando delle mani libere per accarezzarsi. Non esiste modo migliore per non sudare.

Bilancia – Cascate del Niagara

La bilancia è il segno più glamour dello zodiaco e fugge da tutto quello che potrebbe farlo sudare, rovinando il suo look perfetto. Come può fare per lasciarsi andare alla passione in estate? Provando a fare sesso in acqua, magari nel mare di una spiaggia isolata o semplicemente nella vasca da bagno.

Scorpione – Lap dance

Lo scorpione è il segno più sensuale dello zodiaco e farebbe di tutto pur di far impazzire il partner tra le lenzuola, anche quando le bollenti temperature estive rendono il sesso faticosissimo. La posizione ideale per questo segno è quella della lap dance. L’uomo deve sedersi su una sedia, mentre la donna deve muoversi in modo sinuoso su di lui, sfiorandolo lentamente, fino ad arrivare al rapporto vero e proprio.

Sagittario – Cowgirl

Anche la posizione della Cowgirl è perfetta per combattere il caldo estivo, visto che i corpi dei due partner si toccano solo all’altezza del bacino. Il sagittario lo sa bene e renderà tutto più hot con dei movimenti sincronizzati, che faranno sì che non sia solo la donna a fare tutto il lavoro. In questo modo, riuscirà a dare libero sfogo alla passionalità che lo contraddistingue.

Capricorno – Soft rock

Il capricorno è un segno che in vacanza vuole solo rilassarsi, tanto da evitare anche le posizioni sessuali troppo faticose. L’ideale per lui è dunque la cosiddetta “Soft rock”, simile al missionario ma con i corpi dei due partner che non arrivano a toccarsi. In questo modo, non si soffrirà in modo eccessivo il caldo.

Acquario – Joystick

L’acquario ama l’avventura e tutto ciò che è diverso dal comune. E’ per questo che la posizione del joystick è perfetta per fare sesso estremo in estate. Lui deve sdraiarsi sulla schiena con le braccia rilassate sopra la testa, lei deve salire sul partner a cavalcioni, poggiando le mani sulle sue ginocchia e facendo scivolare le gambe verso l’esterno fino a trovarsi con i piedi sulle spalle di lui. Farlo senza perdere l’equilibrio sarà una vera e propria sfida.

Pesci – Pecorina

I pesci sono romantici e sognatori ma non riescono proprio a rinunciare al sesso, neppure in estate. La posizione che più li fa godere è la pecorina, soprattutto perché i corpi si ritrovano a contatto solo all’altezza del bacino e, di conseguenza, non producono eccessive quantità di sudore.