Momento di tensione a Pomeriggio 5 tra Silvia Corrias e Barbara D’Urso. Ecco cosa è accaduto in studio

Tensione in diretta a Pomeriggio 5 tra Barbara D’Urso e Silvia Corrias, ex moglie di Lucas Peracchi. La giovane donna 27enne è stata ospite dal talk condotto da una delle regine di Canale 5 mostrando fin da subito che non avrebbe tollerato un certo tipo di interventi. “Dobbiamo ancora parlare di quel post?” è sbottata verso la padrona di casa quando questa le aveva chiesto aggiornamenti circa la querelle che l’aveva vista contrapposta a Mercedesz Henger, attuale compagna dell’ex tronista. La D’Urso non apprezza certe chiusure e lo ha chiarito lei stessa di recente quando, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Non amo quelli che arrivano nelle mie trasmissioni e si rifiutano di parlare di certi argomenti, che poi sono l’unico motivo per il quale sono stati invitati”.

La risposta piccata alla padrona di casa

Quando la D’Urso ha invitato Silvia a chiedere scusa a Eva Henger a causa di quel post pubblicato in cui la Corrias sembrava fare riferimento proprio al passato dell’ex pornostar, la donna è sbottata. Si è rifiutata di piegarsi alla richiesta della conduttrice e ha aggiunto: “Non sono qui per questo. Non accetto lezioni morali da nessuno, solo dalla mia famiglia”. Alla D’Urso non è rimasto altro da fare che ripiegare verso la ritirata, rimarcando più volte il concetto espresso dall’ex moglie di Lucas Peracchi: “Sono più grande di te, ma mi hai appena detto che non accetti lezioni morali e lo rispetto”. L’espressione del suo viso, tuttavia, sembrava suggerire ben altro.

La reazione degli opinionisti in studio

I protagonisti del salotto della D’Urso non hanno manifestato solidarietà alla Corrias, probabilmente infastiditi dal suo atteggiamento. L’unica a commentare le parole pronunciate poco prima all’indirizzo della padrona di casa è stata Rosa Perrotta, altra ex tronista di Uomini e Donne. “Sei un po’ saccente” le ha fatto notare la modella e influencer, ospite della D’Urso per parlare del matrimonio con Pietro Tartaglione che sarà celebrato l’anno prossimo.