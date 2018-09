Il Metodo Dei Marines Per Addormentarsi In 2 Minuti In QUALSIASI Condizione

A chi soffre di insonnia basta davvero poco per perdere ogni speranza di riaddormentarsi: il ticchettio delle lancette di un orologio, il rumore che fa un rubinetto che perde o peggio ancora il rumore provocato da qualche vicino (forse altrettanto insonne). Ma come fanno i soldati a riposare pur facendo a meno di tutte le mille comodità con cui noi paradossalmente troviamo difficoltà ad addormentarci? Di certo non possono fare a meno del sonno, per una questione dibenessere psicofisico: il segreto sta in una tecnica consolidata usata in special modo dai marines americani.

Notte, giorno, in mezzo ad una strada, al riparo di una tenda, in viaggio: i marines devono approfittare di qualsiasi momento per riposare e non possono farsi scappare l’occasione di chiudere gli occhi. Tutto merito di una tecnica esercitata fin dai primi allenamenti, che ben presto diventa la sostituzione al conteggio delle pecore.