Gli Astronauti Stanno Scattando Foto Dell’uragano Florence, E Sono Più Spaventose Di Quanto Immaginiate

La vita ai tropici non è sempre da sogno; soprattutto quando incombono i cicloni, come quello che sta per arrivare negli Stati Uniti.

L’uragano Florence è atteso tra giovedì sera e venerdì mattina in Carolina, dove le autorità hanno già emanato l’ordine di evacuazione per 1,7 milioni di persone. Infatti, nonostante nelle ultime ore sia stato declassato da categoria 4 a 2, il National Hurricane Center teme inondazioni catastrofiche simili all’uragano Kathrina del 2005.

E, a guardare le immagini catturate dall’ISS – International Space Station – non si può che essere impressionati da Florence; e non solo. Altri pericoli si profilano all’orizzonte.