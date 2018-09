Barbara D’Urso su tutte le furie: «Mi girano i co***». Ecco cosa sta succedendo

Segui Newsitaliane.it

Barbara D’Urso su tutte le furie? A pochi giorni dalla prima puntata di Domenica Live, la D’Urso avrebbe rivelato di essere stufa di un certo snobbismo nei confronti dei suoi programmi e si sarebbe scagliata contro i detrattori: «Non mi importa delle critiche anche se a volte mi girano i cog***i ma poi lascio stare».

In un’intervista al Messaggero, Barbara D’Urso si sarebbe tolta qualche sassolino dalla scarpa: «Il trash piace ovunque a tantissima gente. Più pietre mi lanciano addosso, più castelli costruisco. Arrendetevi, resto qui e non mollo. Quasi tutti vorrebbero essere al mio posto».

La conduttrice racconta di essere molto esigente sul lavoro, ma non autoritaria: «Sono esigente con quelli che lavorano con me. Senza però mai essere maleducata, prepotente, autoritaria. Sono in tv da 41 anni, so quello che faccio e pretendo passione e impegno. Io non sono cinica. Racconto la realtà fatta di tante cose, anche brutte. Lo fanno tutti, lo faccio anch’io. Io però porto a casa i risultati».