Pensionata ha rapporti intimi con tre cani: poi la scoperta shock

Segui Newsitaliane.it

Avrebbe fatto sesso con tre cani e filmato tutto. Ma le è stato risparmiato il carcere. Il Daily Mail scrive che Carol Bowditch avrebbe approfittato di un San Bernardo, un labrador nero e un cane lupo durante alcune feste organizzate da un gruppo di persone che si “divertiva a guardare donne che facevano sesso con i loro cani”. La 64enne inglese si sarebbe poi difesa, adducendo di non essersi resa conto che quello che faceva era illegale. Per la Corte di Lincoln dovrà trascorrere un periodo di 12 mesi in una comunità e per 16 settimane non potrà uscire di casa nelle ore notturne.

Secondo The Mirror, i crimini della Bowditch sono venuti alla luce a seguito di un’indagine della Raf Police inaugurata a seguito della diffusione di alcune “immagini di bestialità” su alcuni forum online. Stando a quanto trapelato, le donne invitate agli eventi avrebbe avuto rapporti sessuali con i cani prima di fare sesso con i rispettivi proprietari maschi. Quando la sua casa in questione è stata perquisita gli agenti hanno trovati vari supporti digitali che confermano le accuse. “Si tratta di foto e video estremi. Stiamo parlando di persone che commesso atti sessuali con penetrazione con dei cani” ha detto esplicitamente il procuratore Victoria Rose al Tribunale di Lincoln.

Carol Bowditch, da Evedon, nel Lincolnshire, ha ammesso l’accusa di bestialità, relativa ad un periodo tra il 13 novembre 2011 e il 25 Novembre 2014. Ha anche ammesso il possesso di 37 immagini pornografiche estreme il 21 marzo il 2016. Il massimo che avrebbe potuto scontare per aver fatto sesso con un cane era una condanna di due anni. Ma il giudice ha deciso di appoggiare la tesi della sua difesa: “Si tratta di una donna di 64 anni, già umiliata sufficientemente in pubblico e ostracizzata da amici e familiari. Ha sofferto già abbastanza” ha detto il legale James Gray.