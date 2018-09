“Ho fatto una stro***a”. A posto: Chiara Ferragni non c’è e Fedez si ritrova così

Segui Newsitaliane.it

È stato così esagerato (in tutti i sensi), che se ne parla ancora. Parliamo del matrimonio dei Ferragnez, è ovvio. Sono già passati più di dieci giorni da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono giurati amore eterno a Noto e sì, le aspettative non sono state disattese: è stato davvero l’evento dell’anno. Sicuramente dal punto di vista dei numeri. Da capogiro. Una cifra su tutte: l’account Instagram ufficiale della imprenditrice-influencer più famosa d’Italia ha superato il miliardo di impression: 1.262.746.249, per l’esattezza. Un dato sbalorditivo che testimonia il successo mediatico e social della coppia che, sommando i rispettivi follower, supera la quota dei 21 milioni. Vi piacciano oppure no, Federico Lucia e signora sono amatissimi. Ma ora il matrimonio è passato e i due (e il piccolo Leone) sono tornati a casa, a Milano. Sono marito e moglie da pochi giorni ma se il lavoro chiama, allora non c’è nient’altro da fare che separarsi. E così è successo.

Poco dopo il sì, Chiara, che è sempre impegnatissima, è volata a New York per l’ultima Fashion Week e Fedez è rimasto a casa a prendersi cura di Leone. Ma sorvoliamo sull’ondata di polemiche che ha investito la Ferragni per aver già lasciato il tetto coniugale per lavoro e concentriamoci sul rapper, che in questi ultimi giorni abbiamo visto in versione casalingo. “La mamma alla settimana della moda, noi alla settimana della mela”, ha scherzato lui, alle prese tra pappe e svezzamento.

Ovviamente su Instagram non ha mancato di condividere i suoi giorni da “mammo”. Scatti e video che hanno fatto il pieno di like e commenti. Ma d’altronde anche Leone è una star della rete. Lo era ancor prima di nascere. Ma c’è stato anche un imprevisto durante ‘la settimana della mela’. O meglio: Fedez ha voluto approfittare dell’assenza di Chiara per mettere a posto l’armadio delle scarpe, ma forse si era dimenticato di quante paia ne avesse e così ha invaso il salone di calzature. Che macello!

C’è così tanto da insegnare ai figli e il tempo scorre così veloce

Se pensavate che fosse solo Chiara la fashion addicted della coppia vi sbagliavate di grosso. Quando Fedez ha iniziato a svuotare gli scaffali, le sneakers hanno praticamente invaso casa. Ce l’ha di ogni modello e colore. Dalle classiche Converse Chuck Tailor alle Vans, dalle Nike a quelle firmate Balenciaga e Giuseppe Zanotti. Chi è riuscito a contarle a occhio dai post parla di oltre 150 paia. Ma quando le ha tirate fuori tutte è passato da casalingo a casalingo disperato: “Mi sono lanciato in questa cosa di voler riordinare l’armadio delle scarpe, ma mi sono reso conto che ho fatto una c…ata”, dice sconsolato nel video. E tagga Chiara: “Metti tutto a posto tu quando torni vero?”. Ma lei non ci ha pensato due volte e gli ha risposto via WhatsApp in cui affermava: “Hai buttato tutte le scarpe fuori, ma sei pazzo?”. Alla fine il rapper ha rimesso tutto a posto, dopo ore è riuscito a venirne a capo e a risistemare tutte le scarpe negli armadi. Mamma mia quante ne ha!