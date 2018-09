La moglie 27enne non vuole fare sesso con lui, 87enne chiede il divorzio e torna dalla ex

Segui Newsitaliane.it

Aveva pensato di poter dare un nuova ventata di giovinezza alla sua già lunga vita divorziando dalla sua terza moglie per sposarsi con un giovane e bella donna di 60 anni più giovane. La pensata dell’87enne però non aveva fatto i conti con le resistenze della consorte 27enne che, dopo anni di matrimonio in bianco, si è vista arrivare una richiesta di divorzio da parte del’anziano, stufo di doversi accontentare solo di baci e carezze. È la storia di Ivan Krasko, ex attore russo con oltre 140 pellicole all’attivo e soprattutto già cinque figli dai precedenti matrimoni che non voleva rinunciare a rimpolpare la sua prole.

La donna infatti a suo dire gli avrebbe negato in tutto e per tutto il sesso già dopo le nozze nel 2015 con la scusa che mettere al mondo figli ci vuole troppo responsabilità e vista l’età ormai non più giovane del marito, avrebbe finito per diventare una mamma single. La 27enne Natalia dal suo vanto ha detto di aver saputo di essere divorziata solo durante una vacanza in Spagna. Krasko ora ha in programma di tornare dalla sua ultima moglie, che era la sua terza moglie ed è madre di due dei suoi figli. L’uomo aveva avuto già tre figli e due figlie dai precedenti matrimoni ed è anche diventato nonno cinque anni fa.