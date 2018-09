Giorgia, la ginnasta italiana con una gamba sola – guardate cosa sa fare

Segui Newsitaliane.it

Giorgia Greco, 11 anni, ha sempre amato la ginnastica ritmica: le ruote, le verticali, la musica. Ha iniziato a 5 anni e non ha intenzione di fermarsi. Un giorno sogna di partecipare alle gare e in futuro, perché no, di diventare insegnante di ginnastica ritmica.

Giorgia non si è fermata neanche quando 5 anni fa le hanno diagnosticato un osteosarcoma alla gamba destra, riporta il Corriere della Sera.

Giorgia ha iniziato ad accusare i primi sintomi nel novembre 2013. Poi il 26 maggio del 2014 è arrivata la diagnosi. Dopo la scoperta del tumore, le hanno amputato la gamba destra.

La mamma aveva cercato di prepararla come meglio poteva, dicendole che i capelli le sarebbero ricresciuti e che avrebbe dovuto rimanere in ospedale aspettando che la ferita si rimarginasse.

Una volta guarita, Giorgia è ritornata subito in palestra.

“Ringrazio lo sport e questa sua grande passione. Se non ci fosse, Giorgia oggi non sarebbe così” racconta mamma Francesca al Corriere della sera.

La bambina non si è mai persa d’animo. Ha inseguito la sua passione come una farfalla con una sola ala. Ha incontrato la grande Giusy Versace, l’atleta paralimpica italiana e partecipato a numerosi eventi sportivi.

Purtroppo non può fare le gare agonistiche, lo impedisce il regolamento, ma lei è una sognatrice e spera che un giorno potrà gareggiare ad alti livelli.

Giorgia è un esempio per tutti noi. Ci insegna che anche con una gamba sola non si smette mai di sognare.

Guardate il video per vedere quello che sa fare!