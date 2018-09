Con il mio governo voglio ricreare negli italiani la stessa fiducia che c’era nel dopoguerra

Segui Newsitaliane.it

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’82esima Fiera del Levante di Bari, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – ricordando l’8 settembre del 194, giorno dell’armistizio che sancì l’uscita dell’Italia dalla Seconda Guerra Mondiale – ha dichiarato: “Oggi come 75 anni fa la vocazione commerciale del Paese ci sta aiutando ad uscire da uno dei momenti più difficile della nostra storia. L’esecutivo che ho l’onore di presiedere ha l’ambizione di ricreare la stessa fiducia negli italiani che fu dei nostri genitori. Fin dall’inizio il faro che ha mosso la nostra azione è stato quello della massima attenzione agli interessi dei cittadini, ma questo non vuol dire una diminuita attenzione per il mondo delle imprese che crea occupazione e ricchezza per il Paese”.

Proseguendo, il presidente Conte ha sottolineato come “negli anni successivi all’8 settembre 1943 i cittadini italiani hanno sormontato difficoltà enormi a costi di sacrifici inimmaginabili e lasciando in eredità un Paese ricco e avanzato, rispettato nel mondo, l’hanno fatto motivati nella fiducia nel domani. Ebbene, negli anni questo spirito si è affievolito. Vogliamo rianimare quello spirito di intrapresa, quella forza morale che nel secondo dopoguerra ha fatto grande questo Paese e dobbiamo quindi tutti insieme – lasciamo stare colori politici, Nord, Sud, Centro – guardare con fiducia e progettare il futuro. I giovani devono poterci guardare con fiducia, con occhi sereni, siamo un Paese giovane, un governo giovane, dobbiamo essere giovani nell’animo, i giovani possono investire e sognare il futuro perché hanno il tempo per incassare i frutti del loro lavoro”, ha concluso il presidente del Consiglio.