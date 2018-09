Bonus mezzi pubblici più alto ed esteso. E come risparmiare di più. Biglietti, abbonamento si recuperano

Segui Newsitaliane.it

E’ stato rivisto il bonus dei mezzi pubblici e in questo periodo di inizio lavoro e studio è davvero molto importante. Vediamo come si si può risparmiare al meglio con tutte le novità

Sono in arrivo novità importanti per quanto riguarda gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Potrebbero, infatti, esserci belle soprese per coloro che sono soliti muoversi in bus, treni e metropolitane. Stando a quanto riportano le ultime notizie, le spese sostenute quest’anno per l’abbonamento ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali possono essere detratte con la dichiarazione dei redditi 2019.

Abbonamenti mezzi pubblici: le novità in arrivo

Stando a quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate, infatti, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro. La detrazione in questione vale sia per le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia per le spese sostenute per conto dei familiari fiscalmente a carico.

Abbonamenti mezzi pubblici: cosa serve per ottenere le detrazioni

Per ottenere le detrazioni sulle spese sostenute per l’abbonamento ai mezzi pubblici sarà necessario conservare il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento. La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono a formare reddito di lavoro le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro o le spese sostenute direttamente da quest’ultimo per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico. Per ottenere la detrazione sulle spese sostenute per gli abbonamenti ai mezzi pubblici non è, inoltre, richiesto alcun requisito relativo ai redditi o al calcolo Isee.