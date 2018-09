Bimbo di 6 mesi cade dal lettino e muore sul colpo

Segui Newsitaliane.it

Un bambino di soli 6 mesi è morto a causa delle gravi ferite riportate dopo essere caduto dal lettino in cui si trovava. La tragedia è accaduta giovedì sera a Montefalco, in provincia di Perugia, e secondo le primissime informazioni diffuse dalla stampa locale, il bambino era il figlio di una giovane coppia tedesca che si trovava nel paesino umbro per una breve vacanza. Il bimbo era sul lettino dove era solito dormire in villeggiatura quando, all’improvviso, è scivolato, cadendo a terra.

L’impatto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Al momento della tragedia, i genitori del piccolo erano in casa e non appena resisi conto dell’accaduto hanno allertato i soccorsi. I danni subiti cadendo dal lettino si sono immediatamente rilevati fatali e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Come da prassi, il fatale incidente è stato segnalato all’autorità giudiziaria, che dovrà procedere con le successive decisioni del caso.

Nei prossimi giorni potrebbe essere disposto l’esame autoptico sul corpicino del bimbo, esame che permetterà di capire le esatte cause della sua morte e aiutare a capire la dinamica della vicenda. Al momento è esclusa l’ipotesi dell’omicidio, gli inquirenti pensano che la morte sia stata causata da circostanze imprevedibili che hanno portato al tragico incidente e non sarebbe dunque frutto di lesioni provocate dolosamente. Le indagini proseguono.