Tragico lutto per Matteo Salvini. Il leader della Lega straziato dal dolore

Grave lutto per Matteo Salvini. Il ministro dell’interno è sconvolto dopo la morte improvvisa della giovane Silvia Cavalli, strappata da questa vita a soli 31 anni. La militante del Carroccio ha lottato come una leonessa contro una grave malattia ma, alla fine, non ce l’ha fatta. Una morte dolorosissima per la Lega e il suo leader che, una volta appresa la notizia non ha potuto fare a meno di dedicare alla ragazza un post su Facebook: “Buon viaggio SILVIA, donna forte e coraggiosa, hai combattuto come una Leonessa, da leghista, ma la malattia bastarda alla fine ha vinto. Anzi, no. Hai vinto TU, hanno vinto il tuo sorriso, la tua serenità e la tua forza che hai regalato a tutti fino all’ultimo respiro. Ma come facevi?!?!? Un abbraccio bresciana, continua a sorridere e aiutarci da Lassù, e sappi che manterrò la promessa che ti ho fatto: non mollerò, MAI”. Tantissimi i like, tantissime le condivisioni. Nonostante l’affetto dimostrato alla Cavalli, resta un grande vuoto. Specie per la sua famiglia.

La cittadini di Chiari si è risvegliata con una tragica notizia: nella nottata è morta Silvia Cavalli, classe 1987. Una ragazza sempre attiva e sorridente che ha lottato fino all’ultimo per sconfiggere una brutta malattia che, però, ha avuto la meglio su di lei. La Cavalli è stata anche consigliere comunale di Chiari quando come primo cittadino c’era Sandro Mazzatorta. Non solo: la giovane era una militante del Carroccio.

La Cavalli, infatti, in più di un’occasione è andata a Pontida in compagnia del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nonostante i tanti impegni, quando lei era malata, lui era andata a farle visita moltissime volte. La morte della ragazza, ovviamente, ha sconvolto l’intera comunità di Chiari che si è stretta intorno alla sua famiglia. La comunità intera si stinge intorno alla sua famiglia stimata per l’attività commerciale in città, ai parenti e a tutti agli amici.

Buon viaggio SILVIA, donna forte e coraggiosa, hai combattuto come una Leonessa, da leghista, ma la malattia bastarda alla fine ha vinto. Anzi, no. Hai vinto TU, hanno vinto il tuo sorriso, la tua serenità e la tua forza che hai regalato a tutti fino all’ultimo respiro. Ma come facevi?!?!? Un abbraccio bresciana, continua a sorridere e aiutarci da Lassù, e sappi che manterrò la promessa che ti ho fatto: non mollerò, MAI.

Gli esponenti della Lega locale hanno sempre stimato Silvia. Anche per loro, che hanno perso una persona che si è sempre prodigata, il dolore è enorme. E quel vuoto sarà davvero difficile da colmare. Ora, come riporta Bresciasettegiorni, si resta in attesa della data dei funerali per poterle dare l’ultimo saluto.