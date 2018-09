Stava per fare sesso ma appena lui si abbassa gli slip la ragazza rimane disgustata. Un’immagine imbarazzante. Ecco cosa vede sul suo pene

Segui Newsitaliane.it

Il cercare tatuaggi sempre più singolari e sorprendenti da farsi disegnare sul corpo spesso senza pensare alle conseguenze potrebbe costare caro. Lo sa bene un ragazzo inglese di 21 anni, Lewis Flint, che da adolescente, anche per far presa sugli amici, decise di farsi tatuare una strana aspirapolvere proprio sopra il pene così da far sembrare l’organo il tubo. Col passare dl tempo e dell’età però si è accorto che ora quello strano disegno, che parte da sopra il pene ma con tanto di filo e spina che circondano le natiche, potrebbe dargli seri problemi alla vita sessuale. Come ha spiegato lui stesso ai media britannici, infatti, molte ragazze al momento del rapporto si tirano indietro proprio dopo aver visto lo strano tatuaggio.

“Stavo con una ragazza, mi piaceva molto. Tutto andava per il meglio fino a quando ci siamo spogliati e messi nudi. Quando ha visto il tatuaggio ha detto ‘che cos’è quella cosa, io me ne vado’. Ero tristissimo e ho cominciato a rimpiangere il mio tatuaggio che tanto avevo voluto” ha raccontato il ragazzo originario di Grimsby, nel Lincolnshire, che ora teme di non riuscire più ad avere rapporti. “Quando me lo sono fatto avevo solo 16 anni, ho avuto un sacco di attenzione e sono stato un po’ un eroe locale, mi è piaciuto molto. Poi le cose sono drasticamente cambiate” ha raccontato ancora il ragazzo che ha pensato anche di farsi cancellare il tatuaggio con il laser. “Purtroppo sarebbe troppo doloroso e credo che dovrò abituarmi a conviverci” ha concluso il 21enne.